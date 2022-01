Abtshagen

Endlich fertig – Projekte, Investitionen und Baumaßnahmen, die im vergangenen Jahr begonnen wurden, sollen im frisch angebrochenen Jahr 2022 beendet werden. Dazu kommen neue Pläne für die Gemeinde Wittenhagen, auf die sich Bürgermeister und Gemeindevertreter konzentrieren wollen.

Ein digitaler Fortschritt soll zeitnah in der Grundschule Abtshagen gemacht werden. „Wir werden in den Winterferien die Digitalisierung in unserer Schule abschließen. Unsere Schule wird Ende Januar ans Breitband angeschlossen sein und sämtliche Access-Points, WLAN – alles wird dann eingerichtet“, erklärt Frederic Beeskow, Bürgermeister der Gemeinde Wittenhagen und ergänzt: „Jedes Klassenzimmer wird ein Smartboard bekommen, wo man sämtliche digitale Formate für den Unterricht nutzen kann. Wir sind dann absolut auf dem nächsten Stand.“

Im Dezember des letzten Jahres soll die Gemeindevertretung bereits beschlossen haben, wo genau die interaktiven Tafeln installiert werden. Die Anbringung und der Abschluss sollen nun in den nächsten Ferien vor Beginn des neuen Schuljahres erfolgen. „Wir sind stolz darauf, dass wir uns frühzeitig um Fördermittel, Ausschreibungen und die Ausführung der Baumaßnahmen bemüht haben und die Schüler und Lehrer jetzt damit arbeiten können“, betont Beeskow.

Ende Februar soll dieses Vorhaben definitiv beendet werden. Außerdem wird in der Grundschule die Sanierung des Sanitärraumes der Schülerinnen erfolgen. „Die Aufträge sind verteilt. Die Firma wird Ende Januar damit beginnen, die Mädchentoilette auf den neuesten Stand zu bringen“, so Beeskow weiter. Ein weiteres Vorhaben, das bisher noch nicht realisiert werden konnte: „Es wird eine große Aufgabe, einen neuen Träger zu suchen für den Kindergarten in Abtshagen. Es soll ein reibungsloser Übergang für die Kinder, Eltern und Erzieher werden und nur positive Veränderungen bewirken“, weiß der Bürgermeister.

Das Ende der Baustelle in Wittenhagen

Eine Baumaßnahme, die im vergangenen Jahr nicht beendet werden konnte, ist die Baustelle im Ortsteil Wittenhagen. „Wir hoffen, dass die Straße so schnell wie möglich zu Ende gebaut wird. Den Bauverzug haben nicht nur Baufirma, der Landkreis oder die Gemeinde verursacht, sondern mehrere Hindernisse haben zu der Verzögerung geführt“, sagt Beeskow.

Aufgrund von Witterungsbedingungen, Verlegung von Leitungen seien weitere Ursachen für die zeitlichen Verschiebungen dazugekommen. Sobald nachweislich längere Zeit kein Frost herrscht, sollen die Arbeiten wieder aufgenommen werden. „Wir freuen uns, dass die Bewohner vernünftig zu ihren Häusern kommen und dass zwei Drittel der Straße fertig sind. Aber das wollen wir im Frühsommer beenden, damit die Belastung für die Bürger vorbeigeht und die Straße vernünftig wieder genutzt werden kann“, betont Beeskow.

Planung eines Demokratie-Zentrums in Abtshagen

Ein neues Bauvorhaben soll in diesem Jahr konkretisiert werden. Denn: „Wir planen in Abtshagen die Errichtung eines Demokratie-Zentrums, um den Bürgern ein Forum zu bieten, indem sie sich neutral formulieren können und sich über politische Parteien, Interessenverbände oder Nichtregierungsorganisationen informieren können“, beschreibt der Bürgermeister und fügt hinzu: „Damit Möglichkeiten geboten werden, um sich in Gesellschaft mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen und sich nicht damit zurückzuziehen.“

Für einen gemeinsamen Diskurs möchte die Gemeinde den notwendigen Raum bieten. „Früher fanden solche Diskussionen oder ein derartiger Austausch oft in Kneipen statt. Das hat abgenommen, die Leute ziehen sich mehr in die eigenen Räume zurück, und das wollen wir verhindern“, erklärt Beeskow und sagt: „Wir sind schon sehr weit in der Antragsphase und in diesem Jahr wollen wir die Förderbescheide bekommen, so dass 2023 die Bauarbeiten beginnen können.“

Auch aus den Nachbargemeinden sei Interesse und Unterstützung des Vorhabens bekundet worden.

„Wir als Gemeinde bleiben eigenständig“

Mit Blick auf die vermeintlich kommenden Veränderungen in der Nachbargemeinde Sundhagen, durch die anstehende Wahl eines neuen Bürgermeisters, erklärt der Bürgermeister: „Uns liegt sehr, sehr viel an der Eigenständigkeit der Gemeinde Wittenhagen. Wir haben ein aktives Dorfleben. Ob in der Feuerwehr, den Vereinen oder auch der Gemeindevertretung – die Bürger engagieren sich. Die Leute wollen hier das Dorfbild prägen.“ Aus diesem Grund gebe es keine Fusionsgedanken. Für Gespräche unter einem anderen Fokus sei die Gemeinde bereit.

Von Christin Assmann