Wittenhagen

Bürgermeister Frederic Beeskow kennt die Wünsche und Sehnsüchte seiner Einwohner, er hat sich umgehört. Wenn er an die zurückliegenden Monate denkt, fällt ihm neben den Investitionen und der Arbeit besonders eines auf: „Wie jedem anderen auch, haben uns die Feste und Feierlichkeiten gefehlt, die in normalen Jahren in der Gemeinde stattfinden. Aber das holen wir nach, sobald der Corona-Spuk vorbei beziehungsweise unter Kontrolle ist.“ Eine ganze Feier- und Festwoche schwebt dem Bürgermeister vor, denn: „Wir sind ein feierwütiges Völkchen und haben schon einige Pläne für 2021 geschmiedet.“

Neue Flutlichtanlage und E-Tankstelle

Da kommt es dem Bürgermeister natürlich sehr gelegen, dass im kommenden Frühjahr die letzten Masten für die neue und moderne Flutlichtanlage gesetzt werden. Somit würde dann auch der Sportplatz in Abtshagen ideale Voraussetzungen für kommende Veranstaltungen bieten. Und es ist lange nicht die einzige Neuerung, die im kommenden Jahr in der Gemeinde Wittenhagen geplant sind.

Anzeige

In Abtshagen, in der Nähe der Kirche, wird eine E-Tankstelle aufgestellt. An historischer Stelle, sagt Frederic Beeskow, denn vor vielen Jahren befand sich an dieser Stelle schon einmal eine Tankstelle. Das Besondere: Die E-Tanksäule wird im nostalgischen Stil mit der modernsten Technik errichtet und passt sehr gut ins Konzept der grünen Gemeinde, die mit der Errichtung ihres grünen Gewerbegebietes stark auf erneuerbare Energien setzt. Genau wie die Windräder, die die Gemeinde künftig mit Strom versorgen sollen, konnte die Wind-Projekt GmbH & Co Betriebs-KG als Kooperationspartner für die neue E-Tankstelle gewonnen werden.

Nostalgisches Design mit moderner Technik: So soll die neue E-Tanksäule aussehen. Quelle: Investor

Fotovoltaikanlage und neue Wohngebiete

In das Konzept passt ebenfalls die Errichtung einer Fotovoltaikanlage, die entlang der Bahnstrecke entstehen soll. „Wir bringen aktuell die Bebauungspläne auf den Weg und arbeiten daran, alle Voraussetzungen zu schaffen.“ Im Januar sollen auch Auslegungsbeschlüsse für zwei Baugebiete in Abtshagen (Richtung Franzburg) auf den Weg gebracht werden. Wohnraum schaffen, das sei sehr wichtig für jede Gemeinde und die Anfragen nach Bauland häufen sich. „In Wittenhagen sind wir schon einen Schritt weiter – dort wurden die Auslegungsbeschlüsse bereits auf den Weg gebracht.“

Neuer Gehweg in Wittenhagen

Eine der größten und teuersten Investitionen 2021 ist neben dem aktuell noch laufenden Straßenbau durch Wittenhagen, die Erneuerung des Gehweges. 220 000 Euro Fördermittel haben Beeskow und seine Kollegen bereits einwerben können und damit die Voraussetzung für den neuen Fußgängerweg geschaffen. In Glashagen soll im kommenden Jahr auch der Weg, der zur Bundesstraße 194 führt, befestigt werden. Es seien die letzten Kilometer, die es zu befestigen gilt. Auch die Anwohner des Wohngebietes Am Rodelberg können sich freuen, denn im nächsten Jahr wird ein Weg errichtet, der vom Fuße des Rodelberges bis zum Wohngebiet führt. „Damit die Anwohner trockenen Fußes zu ihren Häusern kommen“, erklärt der Bürgermeister.

Der Gehweg muss dringend erneuert werden. Quelle: Almut Jaekel

Kleidung für Feuerwehr und Digitalisierung der Grundschule

Der Haushalt der Gemeinde ist beschlossene Sache und damit auch die Anschaffung von neuer Einsatzkleidung für die freiwillige Feuerwehr. Genau wie im vergangenen Jahr werden sechs Lebensretter neue Einsatzkleidung bekommen. Regelmäßige Investitionen in die Ausrüstung der Feuerwehr sind dem Bürgermeister wichtig, genauso wie die Investition in die Bildung der jüngsten Einwohner.

50 000 Euro, die aus dem Digitalisierungsfond stammen, werden in den nächsten Sommerferien in die Grundschule investiert. Wlan, neue Tablets und neue hochmoderne, smarte Tafeln werden angeschafft. „Wir haben mit den Lehrern aber auch abgestimmt, dass die Schule ihre alten Tafeln zusätzlich in den Klassenräumen behalten.“ Die Pädagogen und der Bürgermeister wollen erreichen, dass Kinder auch im 21. Jahrhundert noch die Möglichkeit haben, mit Kreide an einer Wandtafel zu schreiben – wie in alten Zeiten.

Lesen Sie auch: Grimmen: 80 000 Euro für Vereinsarbeit im kommenden Jahr eingeplant

Frederic Beeskow schaut optimistisch in die Zukunft. Sein Wunsch für 2021: „Wir möchten den langjährigen Streit mit dem Träger der Kita Kinderland endlich ad acta legen.“ Nach wie vor hofft der Bürgermeister, dass der Streit außergerichtlich aus der Welt geräumt werden kann und so schnell wie möglich ein neuer Träger die Geschicke des Kindergartens leiten wird.

Von Carolin Riemer