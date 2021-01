Grimmen

Aggressivität, Angst, Ignoranz – diese Verhaltensmuster hat Hundetrainer Ronny Görtz unter anderem in den vergangenen 18 Jahren bei Hunden sehen können. Ebenso hat er beobachten können, wie Hundebesitzer auf Methoden wie Leckerli- oder Klicker-Training setzten sowie auf Hilfsmittel wie Wasserpistole, Strom- oder Vibrationshalsbänder zurückgegriffen haben. Alles, um die Verhaltensauffälligkeiten ihrer Hunde in den Griff zu bekommen. Der 37-Jährige aus Kakernehl geht die Dinge anders an: „Ich bringe den Menschen bei, das Verhalten ihres Hundes zu verstehen“, sagt er.

Das Konzept beruht auf der Verhaltensbiologie der Tiere. Warum bellt mein Hund den Postbooten an? Wieso steht er am Zaun und bellt bei jedem Passanten? Oder weshalb wird jeder fremde Hund beim Spaziergang zum Problem? Diese Fragen beantwortet Ronny Görtz von der verhaltensbiologischen Hundeschule seinen Kunden. Dabei sei es nicht wichtig, wie alt das Tier ist und um welche Verhaltensauffälligkeit es sich handelt.

Anzeige

Artgerechte Erziehung des Hundes

Und auch Herrchen und Frauchen müssen sich nicht schlecht fühlen: „Ich sage meinen Kunden immer, dass sie nur unbewusst Schuld an dem Verhalten ihres Hundes sind“, so der Trainer. Andere Methoden seien nicht immer schlecht, jedoch würde etwas Wesentliches dabei vergessen: die Natur des Hundes. „Diese moderne Erziehung mit Leckerlis oder der Wasserpistole gibt es in der Welt eines Hundes nicht“, so Görtz. Um so wichtiger sei es, die Tiere in ihrem Handeln und Denken zu verstehen und sie artgerecht zu erziehen.

Lesen Sie auch: In der Corona-Krise boomt der illegale Welpenhandel

Aber andere Hunde machen auch ohne diese spezielle Erziehung Sitz und Platz? Ja, doch Ronny Görtz unterscheidet an dieser Stelle zwischen Respekt und Angst. „Ein Hund der fast angeschrien werden muss, um Platz zu machen, der setzt sich nicht aus Respekt, sondern aus Unterdrückung“, so der Hundetrainer. Auf dem Respekt basiere allerdings das Vertrauen zwischen Mensch und Hund, welches nicht durch moderne Erziehungsmethoden aufgebaut werden könne. Diese basieren viel mehr auf Manipulation oder Konditionierung beispielsweise mithilfe von Leckerlis, erklärt er.

Viele Hunde auf dem Grundstück von Ronny Görtz. Unter anderem dabei sind seine Fellnasen, aber auch die Hunde seiner besten Freunde, die ihn seit Jahren unterstützen. Quelle: Ronny Görtz

Was die Fellnasen in diesem Moment vor allem vermittelt bekommen, sei die Körpersprache und die Energie des Menschen während er den Befehl erteilt. Die einzelnen Worte kann ein Hund nicht verstehen. Schreit ein Mensch beim Fehlverhalten des Hundes „Aus! Nein!“, dann stellt er sich dem Hundetrainer zufolge mit dem Tier auf eine Linie. „Der Althund als Rudelführer würde ein schlechtes Verhalten entweder durch Ignoranz bestrafen oder dem jüngeren Hund mithilfe der Körpersprache klare Grenzen setzen. Hilft das nichts, würde er ihn disziplinieren.“ Was unter Hunden in diesem Fall leichtes Beißen sei, wäre zwischen Mensch und Hund ein Impuls mit der Hand. Ein Rudelführer sollte dem Hundetrainer zufolge immer Ruhe und Autorität ausstrahlen. „Wird der Mensch nervös, wird auch der Hund nervös“, so Görtz.

Lesen Sie auch: Hundezentrum in Rambin auf Rügen geplant: Was TV-Star Martin Rütter damit zu tun hat

Stattdessen würden viele Hundebesitzer den Fehler begehen, ihren Hund für schlechtes Verhalten mit Zuneigung zu loben: „Bello steht an der Tür und bellt. Der Mensch befiehlt ihm lautstark, damit aufzuhören. Der Hund folgt dem Befehl aus Angst. Der Mensch lobt ihn eigentlich, weil er aufgehört hat. Der Hund fühlt sich aufgefordert, beim nächsten Mal wieder zu bellen“, erklärt der Trainer.

Begegnungsstätte für Hunde geplant

Ronny Görtz bezeichnet sein Konzept selbst als ein großes Puzzle, welches er über 18 Jahre lang zusammengesetzt hat. Das vermittelt er in Einzelseminaren, in Gruppenseminaren und Gruppentrainings in ganz Mecklenburg-Vorpommern, teilweise auch in anderen Bundesländern. Er begleitet die Menschen auch bei der Welpensuche oder nimmt die Hunde seiner Kunden in Pflege, wenn diese beispielsweise verreisen.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das ist nicht nur ein Beruf, das ist meine Leidenschaft“, sagt Ronny Görtz. Über die Jahre hat er sich in der Branche etwas aufgebaut. Zunächst nebenberuflich und heute als Hauptberuf. Er plant noch weitaus mehr: Auf seinem neuen Grundstück in Kakernehl soll ein verhaltensbiologisches Hundezentrum auf über 5000 Quadratmetern entstehen. Ein Traum, den er sich über die kommenden Jahre erfüllen möchte.

Von Lena-Marie Walter