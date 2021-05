Wittenhagen

Künstler haben es in der Zeit der Pandemie nicht leicht. Vernissagen und Ausstellungen fallen aus, Galerien mussten zwischenzeitlich schließen. Doch das hält die Künstler der Region nicht davon ab, ihrer Kreativität weiter zu folgen. Wie viel Einfluss hat Corona auf Inspiration und kreatives Schaffen? Und woran und wofür arbeiten die Künstler momentan? Die OSTSEE-ZEITUNG fragt bei den Künstlern rund um Grimmen nach.

Monika Ortmann aus Wittenhagen ist bekannt für ihre raumfüllenden Installationen mit Strumpfhosen. Bei den Vernetzungen und Figuren kann durch einen kurzen Luftzug und vom Schwung des Vorbeigehens eine eigene Dynamik entstehen, wodurch sich ihre Kunst in Bewegung setzt und von selbst das Kunstwerk verändert. Das fällt bei ihrer Installation für eine kommende Ausstellung auf – wenn man um die schwarze Nylonfigur herumgeht, dreht sich die Figur mit dem Beobachter mit.

„Ich mache immer was Neues, da probiere ich immer neue Formationen aus. Ich tüftele an neuen Formen, neuen Räumlichkeiten und das mach ich immer. Das hat nichts mit Corona zu tun“, sagt Monika Ortmann. „Wenn ich ehrlich bin – ich hab die Zeit auch als Ruhezeit genossen. Wo man Zeit findet, alte Sachen wieder rauszukramen und weiter zu bearbeiten, und irgendetwas hat ja im letzten Jahr immer stattgefunden“, so Ortmann weiter.

Auch der Künstlerin fehlen die sozialen Kontakte

Doch auch der Künstlerin fehlen die sozialen Kontakte: „Alles ist etwas schwieriger geworden. Ich hab im Januar eine Ausstellung im Frauenmuseum in Bonn aufgebaut, da war ich ganz alleine im Museum. Sonst ist das das pure Leben mit vielen anderen Künstlern zusammen. Das ist ein Gegacker und Gequatsche, da freue ich mich immer drauf“, erklärt die Künstlerin. Bei besagter Ausstellung sei sie dieses Mal ganz alleine gewesen. Andere Projekte konnten nicht stattfinden. „Ich fahre sonst auch zu Festivals in ganz Deutschland und auch Polen, aber das ist alles ausgefallen“, erklärt Ortmann.

Die Zeit für Anreisen und lange Zugfahrten vermisst die Künstlerin nicht. Nur der Austausch und Kontakt zu anderen Künstlern und Kunst-Interessierten fehlt der Neu-Wittenhagenerin. Doch hofft auch die Künstlerin auf baldige Besserung der Situation. „Ich glaube schon, wenn man auf sich selber zurückgeworfen ist, arbeitet man intensiver und man freut sich auf die Zukunft. Der Zustand ist ja endlich. Und dann bin ich gespannt, was andere Künstler in der Zeit geschaffen haben“, betont Ortmann. „Dafür habe ich viel Zeit im Atelier verbracht. Das renoviere ich jetzt und finde Sachen, an die ich gar nicht mehr gedacht hab. Und ich fange an, manche Sachen wieder aufzuarbeiten und fertigzustellen“, so Ortmann weiter.

„Wir bestehen auch aus neuronalen Netzwerken“

Die Installationen der Künstlerin sind Netzwerke, die äußerlich und inhaltlich weite Fäden ziehen. „Ich beschäftige mich mit sozialen Netzwerken, Kommunikationsnetzwerken, gesellschaftlichen Strukturen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir bestehen auch aus Netzwerken, neuronalen Netzwerken“, erklärt die Künstlerin. Damit könnte auch eine lebendige, pulsierende Ebene in ihren Werken entstehen. Aber auch Themen, die alltäglich sind, werden eingesponnen. Die Isolation, die durch die Pandemie für viele spürbar wird, könnte in Form von isolierten Elementen ihrer Installationen dargestellt werden. Soziale Kontakte, die nicht aufrechterhalten oder unterbrochen werden, könnten Lücken im Netzwerk sein. „Alles hat Einfluss. Aber soll man sich auch noch in der Kunst mit dem Virus beschäftigen?“, fragt sich die Künstlerin.

Schwarz-Weiß ist die nächste Ausstellung, auf die die Künstlerin hinarbeitet. „Da überlege ich die ganze Zeit, wie ich das mache, was wie anordne und umsetze. Meistens finde ich vorher schon eine Lösung, ohne mir den Kopf zu zerbrechen“, erzählt Ortmann. „Manchmal finde ich kein Ende, wenn ich angefangen habe. Das ist auch eine meditative Arbeit. Wenn ich anfange, zu knüpfen, entsteht was, daraus entsteht wieder etwas anderes. Das ist Besonderes“, so Ortmann weiter. Außerdem sei die richtige Spannung innerhalb der Installation wichtig. „Damit kann man unheimlich viel beeinflussen. Bei zu viel Spannung können sich die Knoten lösen oder es entsteht ein anderes Bild. Wenn die Strumpfhosen zu wenig Spannung haben, hängen die Figuren durch“, betont die Künstlerin.

Die Trägerinnen der Strumpfhosen sind immer präsent

Eine persönliche Komponente ihrer Kunstwerke ist Monika Ortmann oft selbst ungewiss. „Bei den Strumpfhosen sind die Trägerinnen ja immer präsent, weil sie eben vorher getragen wurden. Und wenn sich Frauen die Installationen angucken, erkennen sie auch ihre Strumpfhosen wieder“, weiß Ortmann. Wenn die Strumpfhosen reden könnten, welche Erlebnisse würden sie wohl den Zuschauern erzählen?

Strumpfhosen sind Monika Ortmanns Lieblingsmaterial. Danach kommt Altpapier, womit sie allerlei zusammen spinnt. Ihr Garndöckchen ist eine Art Tagebuch, das in der letzten Zeit gerne von Kunden erstanden wurde. „Alles was ich am Tag kriege, reiß ich in Stücke und verspinne es zu Garn. Darin sind Streifen aus der Zeitung, aber auch Zeichnungen, Briefe, Notizen, Skizzen – alles Mögliche“, erklärt die Künstlerin. Würde das Tagebuchgarn aufgeräufelt werden, soll ein Zeitstrahl entstehen.

So wird auch die Zeit der Pandemie weg gesponnen werden. „Ich freue mich, wenn der Sommer wieder kommt. Es ist so schön hier. Ich kann mich hier mehr ausbreiten, so viel Platz hatte ich noch nie. Das macht ein anderes Arbeiten möglich. Und ich finde die Kunst hier auch gut, ich glaube sogar, die Technik ist in der Region ausgefeilter, die Maler sind hier richtig gut“, berichtet die Künstlerin.

Von Christin Assmann