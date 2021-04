Wittenhagen

Wittenhagens Bahnhaltepunkt wird modern. Wie entlang der gesamten Strecke aus Süden über Grimmen nach Stralsund plant die Deutsche Bahn AG erhebliche Veränderungen. Bis 2024 soll deshalb auch der Bahnhaltepunkt in Wittenhagen verlegt und neu gebaut werden. Erledigt ist es bereits in Zarrendorf. In Elmenhorst und Grimmen beispielsweise sind Veränderungen ebenfalls angekündigt.

Neuer Haltepunkt soll an die Straße

„Bisher hält die Bahn bei uns am ehemaligen Bahnhof und dort sieht es wirklich nicht sehr schön aus“ sagt Bürgermeister Frederic Beeskow. Und das sei dann immerhin ein – schlechter – erster Eindruck von der Gemeinde. Und es stimmt, wer in Wittenhagen aus dem Zug aussteigt, muss sich erst einmal orientieren und zwischen maroden Gebäuden auf einem uralten Weg die Strecke bis zur Hauptstraße finden. Dort etwa, an der Kreisstraße, soll der neue Haltepunkt entstehen.

„Die Bahn hat uns deshalb gefragt, ob wir so etwas wie ein „Park & Ride“ (P&R) einrichten wollen“, sagt Beeskow. Also einen Platz, an dem Fahrzeuge abgestellt werden können, um dann mit dem Zug weiterzufahren. Damit kämen zwar Kosten auf die Gemeinde zu, aber abgeneigt ist der Bürgermeister nicht. Es gebe vieles, was dafür spreche: die Bushaltestelle gleich neben dem künftigen Bahnhaltepunkt, den Radweg in Richtung Abtshagen, den Weg nach Glashagen, der ebenfalls gern als Radweg genutzt werde. Bushaltestelle und auch der künftige Bahnhalt sind behindertengerecht.

Das Problem mit den maroden Bahnhofsgebäuden ist dann immer noch nicht gelöst. Das bedauert auch Beeskow. „Aber das ist in Privatbesitz, da können wir so gut wie nichts machen.“

Von Almut Jaekel