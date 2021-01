Wittenhagen

Es geht voran in Wittenhagen. Das Projekt „grüne Kommune Glashagen“ beschäftigt die Gemeinde seit mittlerweile drei Jahren. Seitdem sind sechs Windräder und ein Umspannwerk gebaut und in Betrieb genommen worden – alle an der B 194 nahe Glashagen. Im nächsten Schritt soll die geplante Fotovoltaik-Freiflächenanlage folgen. Die Warnemünder Firma „Wind-Projekt“ bekam grünes Licht von den Gemeindevertretern, um mit der Entwicklung des Bebauungsplans für das vorhergesehene Gebiet zu beginnen.

Die Anlage ist ein Teil des Entwicklungskonzeptes, das in dem zwischen der Gemeinde und der „Wind-Projekt GmbH“ bestehenden Kooperationsvertrag festgehalten ist. Ziel des Ganzen ist, dass die Gemeinde Wittenhagen sich zu einer Energiekommune entwickelt. Der Strom, der auf den Flächen der Kommune erzeugt wird, soll in der Gemeinde bleiben und die Anwohner sowie die Firmen mit regionalem und vor allem günstigerem Strom versorgen.

Bauleitplanung beginnt

Weil das Vorhaben in der Gemeinde noch immer mit Skepsis beobachtet wird, verdeutlicht Bürgermeister Frederic Beeskow den aktuellen Stand: „Der Entschluss der Gemeindevertretung ist die Voraussetzung, dass die Firma ‚Wind-Projekt‘ weiter arbeiten und den Rahmen abstecken kann.“ Noch wisse man nicht, welche Möglichkeiten in dem vorgesehenen Bereich überhaupt bestehen.

Das Gebiet müsse zunächst naturschutzrechtlich betrachtet und der Rahmen der Möglichkeiten ausgelotet werden, erklärte er auf der Gemeindevertretersitzung am Montagabend. Für die Anlage wird die Fläche entlang der Bahntrasse zwischen dem Windpark und Glashagen in Betracht gezogen. Außerdem von Glashagen bis zum Wald sowie dahinter um Wittenhagen herum.

Sobald die Ergebnisse dieser Untersuchung vorliegen, planen die Gemeindevertreter, sich erneut zu beraten. „Erst dann legen wir fest, welches Baufeld in welcher Größe wie und wann entwickelt wird“, so Beeskow. Auch Tobias Bölke, Projektplaner der Firma, sagt: „Wir wollen dieses Projekt gemeinsam entwickeln.“ Aufgrund dessen sehen die nächsten Schritte auch vor, die Anwohner mit Hilfe eines Flyers zu befragen. Dies sei in der Vergangenheit bereits geschehen, doch die Fragebögen mussten nach einer Beschwerde aus datenschutzrechtlichen Gründen vernichtet werden, so Bölke.

Bis zum Ende des Jahres soll auch die Bauleitplanung beendet werden. Ob alle geplanten Ziele bis dahin umgesetzt werden können, hängt auch vom Verlauf der Corona-Pandemie ab. So musste bereits der Beginn der Bauleitplanung verschoben werden. Diese sollte nicht erst jetzt, sondern bereits im letzten Quartal des vergangenen Jahres angestoßen werden.

Von Lena-Marie Walter