Wittenhagen ehrt engagierte Einwohner

Abtshagen

Die Gemeinde Wittenhagen lebt von ihren engagierten Einwohnern. Nur zu gern betont Bürgermeister Frederic Beeskow (Wählergemeinschaft) dies stolz. Ein Grund für ihn, zu Jahresbeginn stellvertretend für alle, einige im Rahmen eines Neujahrsempfangs zu ehren. Zu seiner Überraschung gehörte er am Sonnabendabend selbst dazu.

Doch bevor der offizielle Teil überhaupt losgehen konnte, mussten erst mal Tische und Stühle geschleppt werden. Denn weitaus mehr Gäste als angenommen, folgten der gemeinsamen Einladung des Gemeindeoberhauptes sowie der Gemeindevertreterinnen und -vertreter in den Veranstaltungssaal.

Der Empfang in Bildern

„Ein Mensch, der in die Gemeinde passt.“

Mit mehr als 100 Gästen stieß dieser dann fast schon an seine Kapazitätsgrenze. Unter anderem Vertreter der zahlreichen Vereine, die das Leben in der Gemeinde bereichern, und aus der Wirtschaft zollten schließlich Eckard Putzier mit Applaus Respekt. „Er ist ein Mensch, der in die Gemeinde passt“, sagte das Gemeindeoberhaupt in seiner Laudatio.

Als einstiger Vorsitzender engagiere er sich noch immer beim SV Abtshagen – im vergangenen Jahr unter anderem bei der Durchführung des 70. Vereinsjubiläums. Neben vielen kleinen und großen Festen war dies zweifelsohne ein Highlight im zurückliegenden Jahr in der Gemeinde. „Schließlich konnten wir, nachdem uns im Jahr zuvor der Bischof einen Besuch abstattete, mit Joachim Streich 2019 einen wahren Promi bei uns begrüßen“, meinte Beeskow.

Das Mädchen mit dem Pferd springt hoch hinaus

Weniger für ihre sportlichen Erfolge, mehr dafür, dass sie ihre Heimatgemeinde sogar über die Kreisgrenze hinaus vertritt, wurde Hannah Steffi Becher ausgezeichnet. „In der Gemeinde ist sie bekannt als das Mädchen, das mit dem Pferd durch die Gemeinde reitet“, begann Beeskow seine Lobrede. Die 13-Jährige aber gehört zu den Topathleten im Land.

Seit Ende 2012 trägt sie die Vereinsfarben des Leichtathletikvereins SV Blau-Weiß 67 Grimmen. Bereits zu Jahresbeginn 2013 errang sie den Vizelandestitel im Mehrkampf. Egal welchen Leichtathletikwettkampf sie fortan bestritt: Die zierliche Sportlerin mischte immer vorne mit. Wie viele Landesmeistertitel sie bereits eingefahren hat? „Das weiß ich gar nicht genau“, antwortete sie und fügte hinzu: „Mehr als zehn sind es bestimmt.“

Erst am Tag ihrer Ehrung selbst war sie erfolgreich. Bei den Landeshallenmeisterschaften in Neubrandenburg sicherte sie sich den Titel im Hochsprung. Und so kam Frederic Beeskow leicht ins „Schleudern“, wofür er sie auszeichnen sollte. „Eigentlich wollten wir sie nämlich für ihren Titel im vergangenen Jahr auszeichnen“, sagte er.

Ruhestand ohne Ruhe: Hartmut Krüger ist ein Mann der Taten

Das vergangene Jahr war auch für Hartmut Krüger ein besonderes. Es bedeutete für ihn, Abschied zu nehmen. Aus gutem Grund. Seit vielen Jahren war er Gemeindearbeiter in Wittenhagen. Zum Jahresende verabschiedete er sich in den Ruhestand. Fast zumindest. „Noch ist er damit beschäftigt, seinen Nachfolger einzuweisen“, berichtete Beeskow. Dem scheidenden Gemeindearbeiter würden die Einwohner einiges zu verdanken haben, beispielsweise die Bänke, die überall auf Gemeindegebiet zum Verweilen einladen würden, die Krüger gebaut habe, berichtete Beeskow, der souverän durch den offiziellen Teil des Neujahrsempfangs führte.

Und dann war da noch ein gerührter Bürgermeister

Kurz aber war auch er sichtlich gerührt. Als ihn Steffi Becher und Ralf Sodmann vom SV Abtshagen auf einen Besucherstuhl verwiesen, um einem weiteren Gemeindeeinwohner Danke zu sagen. Nur allzu gut kannte er nämlich die Geschichte von dem trotzigen Jungen, der sich vor die Tür zum Sportraum legte, damit Mitschüler und Lehrer nicht in den Raum kamen, weil er selbst keine Lust auf den Sportunterricht hatte. Und auch, dass der Junge mal weinend nach Hause kam, weil ihn alle für einen Engländer hielten, kam ihm bekannt vor.

„Aber seitdem setzt er sich durch, ist ein Macher, packt an. Und heute spielt er Fußball, Volleyball sowie Darts und rudert. Er ist Arbeitgeber und sorgt mit seinem Pflegedienst und der Tagespflege für ein lebenswertes Zuhause für ältere Einwohner“, sagte Ralf Sodmann über Frederic Beeskow. „Es wird Zeit, dass wir ihm auch mal Danke sagen“, sagte Steffi Becher und überreichte gemeinsam mit Ralf Sodmann dem gerührten Frederic Beeskow eine Fotocollage.

Lesen Sie auch:

Von Anja Krüger