Wittenhagenerin ist mit der Heimat verbunden

Obwohl Karin Esins mit der Familie in Wittenhagen lebt, bleibt Elmenhorst immer ihre Heimat. Schließlich wohnen hier auch ihre Eltern.

Karin Esins besuchte die Schule „ Georg Ewald“ in Elmenhorst und erlernte anschließend den Beruf einer Wirtschaftskauffrau. In diesem Beruf war Karin Jahrzehnte in der Agrargellschaft in Elmenhorst tätig. Als es 2017 dort einen Besitzerwechsel gab, waren fast 30 Jahre vergangen. Jetzt sie ist weiter in der Landwirtschaft tätig, aber in der Lohn-und Finanzbuchhaltung in Bretwisch.

Gute Seele in der Meldestelle

Die lange Reitsporttradition in Elmenhorst kann man sich ohne die heute 50-Jährige gar nicht vorstellen. Als gute Seele leitete sie regelmäßig die Meldestelle bei den Turnieren. „Ich weiß gar nicht, wie viel hundert Reiter ich in all den Jahren kennengelernt habe", sagt Karin Esins. Die Mutter eines Sohnes näht in der Freizeit gerne für die Familie, aber auch für Bekannte.

