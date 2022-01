Wo Coronatests in Grimmen auch sonntags möglich sind

Grimmen

Wer an einem Sonntagabend vielleicht wegen eines Restaurantbesuchs oder weil Oma zu Besuch kommt, einen Coronatest benötigt, kann diesen in Grimmen durchführen lassen. Bei Wolter Computerservice in der Langestraße 6 in Grimmen führt Anja Rau wochentags von 8 bis 13.30 Uhr sowie sonntags von 16 bis 17 Uhr diese Bürgertests durch.

„Wir sind als offizielles Testzentrum vom Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen ernannt worden“, sagt Anja Rau. Dafür musste die Grimmenerin zunächst eine Schulung absolvieren und das Angebot wurde zertifiziert. „Das ist wichtig. Wir wollen ja auch, dass alles ordentlich und korrekt durchgeführt wird“, sagt sie.

Nachdem sie bei den Testpersonen mit den Stäbchen Abstriche genommen hat, müssen diese, wie überall üblich, 15 Minuten auf das Ergebnis warten. „Wir verwenden hochwertige POC-Antigentests seit Anfang Dezember“, erzählt Anja Rau.

Bisher wenig Anfragen

Leider kämen bisher relativ wenig Interessenten, bedauert sie. Im Durchschnitt seien es zehn am Tag, weil das Angebot noch nicht sehr bekannt sei. Deshalb sei auch die Anzahl der positiv-Getesteten niedrig – gerade mal fünf Menschen waren es seit Dezember.

„Gut finde ich, dass nicht nur die kommen, die Essen gehen wollen oder das Ergebnis für den Arbeitgeber brauchen“, sagt Anja Rau. Denn auch Geimpfte und Geboosterte würden den Service in Anspruch nehmen. Rau: „Sie wollen sich selbst kontrollieren und niemand anstecken.“ Und sonntags komme beispielsweise regelmäßig eine ganze Familie zum Testen – so sind die Kinder gleich für den Schulbesuch am Montag vorbereitet.

Drei weitere Möglichkeiten in Grimmen

Getestet wird in Grimmen außerdem in der „Ratsapotheke“ (nach Anmeldung unter Telefon 038326/2390 montags bis freitags von 8 bis 9 sowie 15 bis 16 Uhr, sonnabends von 8 bis 9 Uhr) und in der „Apotheke am Mühlentor“ (zu den Öffnungszeiten der Apotheke, Anmeldung möglich unter 038326 / 45 54 40) sowie im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ (Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Zugang über den Seiteneingang).

Von Almut Jaekel