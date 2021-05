Grimmen

Wo einst marode Garagen das Bild bestimmten, entsteht ein neuer Wohnpark. In Grimmen am St.-Jürgen-Weg unweit der Stralsunder Straße im Norden der Stadt werden bald Eigenheime gebaut. Die Firma „Aufbau Ost“, die auch schon in Grimmens Ortsteil Jessin ein Wohngebiet mit Ein- und Mehrfamilienhäusern in Angriff genommen hat, investiert dort.

Einst standen dort 395 Garagen

„Der Notartermin für den Erwerb der Flächen aus städtischer Hand steht kurz bevor“, sagt Christian Müller, gemeinsam mit Heiko Dettmann Geschäftsführer des Investitions-Unternehmens. Die Stadtvertretung stimmte in ihrer jüngsten Sitzung für den Verkauf. „Wir haben dort seit langem Planungsrecht und sind bereits seit einiger Zeit mit den Investoren im Gespräch“, informiert Stadträtin Heike Hübner. Glücklicherweise hätte jetzt das Plangebiet sogar erweitert werden können.

Auf dieser insgesamt knapp 12 000 Quadratmeter großen Fläche zwischen der Stralsunder Straße und der Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule standen einst 395 Garagen – gut die Hälfte davon gehörte der Stadt Grimmen. Ab 2003 wurden die teilweise maroden Gebäude abgerissen. Zuvor hatten aufgrund der Baufälligkeit etliche Garagennutzer ihre Verträge gekündigt.

„Jetzt entstehen in einem ersten Bauabschnitt etwa zehn Häuser“, sagt Christian Müller. Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und eventuell auch ein Mehrfamilienhaus der Investoren selbst, das Wohnraum zur Vermietung bieten soll, sind geplant. „Die Nachfrage ist sehr gut. Fast alles ist reserviert“, sagt Müller und freut sich über die gute Resonanz.

Hausbau im Jahr 2022

Im Herbst soll die eigentliche Baugrunderschließung losgehen. „Anfang 2022 kann dann der Hausbau für die ersten Bauherren beginnen“, planen Christian Müller und Heiko Dettmann.

„Für den zweiten Bauabschnitt sind dann weitere Vorbereitungen notwendig“, berichtet Müller weiter. Beispielsweise müsse dafür zunächst ein Weg hergestellt werden. Aber danach soll es mit dem Eigenheimbau am St.-Jürgen-Weg weitergehen.

Am St.-Jürgen-Weg in Grimmen soll ein kleiner Wohnpark (rot gekennzeichnet) mit Einfamilienhäusern entstehen. Quelle: Stadtverwaltung

„Die Baufläche grenzt direkt an die Innenstadt, aber auch unmittelbar an einen kleinen Wald“, beschreibt Heike Hübner die gute Lage. Grundsätzlich sei sie froh, mit den unterschiedlichen Baugebieten im Stadtgebiet den zahlreichen Bau-Interessenten, die im Rathaus nachfragen, sowohl ländliches Flair als auch Innenstadtwohnen anbieten zu können.

Neue Wohngebiete mit Eigenheimen Im Grimmener St.-Jürgen-Weg entstehen mit den Investoren von „Aufbau Ost“ im ersten Schritt etwa zehn Häuser. Ein zweiter Bauabschnitt ist geplant. Insgesamt stehen dafür etwa 12 000 Quadratmeter zur Verfügung. In Grimmens Ortsteil Jessinist das Wohngebiet von „Aufbau Ost“ fast abgeschlossen. Dort sollen die letzten von insgesamt drei Doppel- und neun Einfamilienhäusern noch vor dem Herbst 2021 fertig werden. Ein weiteres Wohngebiet für Eigenheime hat sich an der Gartenanlage „Hoikenrade“ direkt in der Stadt Grimmen entwickelt. In zwei Abschnitten sind bisher die unterschiedlichsten Häuser in Zentrumsnähe entstanden. Allein im zweiten Bauabschnitt sind es etwa 20 Häuser. In Hoikenrade wird es weitergehen, informiert Stadträtin Heike Hübner. Ein nächster Bebauungsplan soll dort ausgewiesen werden. „Wir arbeiten dabei eng mit den Kleingärtnern zusammen“, sagt sie. Denn viele Gärten würden leer stehen – auch weil viele der Hobby-Gärtner mittlerweile für die Unterhaltung ihrer Parzellen zu alt sind.

Aufgrund der Waldnähe des neuen Baugebietes seien Absprachen mit dem Forstamt Poggendorf notwendig, erzählt Hübner. Beispielsweise darüber, wie geforderte Abstände eingehalten werden können. „Baumfällungen sind nicht mehr notwendig“, betont die Stadträtin. In dieser Hinsicht sei schon einiges vor Jahren geschehen. Aus diesem Grund gebe es Ausgleichsmaßnahmen: Es werden Bäume am kleinen Wäldchen gegenüber dem Ortsteil Appelshof nahe der Bundesstraße 194 gepflanzt, und der dortige Wald werde damit erweitert, informiert Hübner.

Schwieriger Baugrund

„Der Baugrund am St.-Jürgen-Weg ist nicht der einfachste“, schätzt die Bauamtsleiterin Hübner ein. Sie geht aufgrund der Nähe zum Flüsschen Trebel von ähnlichen Verhältnissen wie am nahen Grimmener Röhrhorn aus, wo vor einigen Jahren ebenfalls Eigenheime entstanden sind. Aber mit der heutigen Technik sei das alles gut möglich, schätzt sie ein und betont, wie froh sie darüber ist, dass nach jahrelanger Vorbereitung das Stadtbild im Norden mit dem neuen Baugebiet abgerundet werde.

Von Almut Jaekel