Wohnungsbau in Vorpommern-Rügen hinkt Bedarf hinterher

Mit 133 315 Wohnungen ist der Wohnungsmarkt in Vorpommern-Rügen ins Coronajahr gegangen. Laut Statistischem Landesamt sind das 924 Wohnungen mehr gegenüber dem Vorjahr, ein Plus um 0,7 Prozent und ein neuer Rekordbestand.

Der Neubau hinkt dem Bedarf allerdings hinterher. Laut Berechnungsmodell des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) liegt das Anfang 2020 erreichte Verhältnis von Fertigstellungen und Bedarf bei 86,3 Prozent im Landkreis.

1070 neue Wohnungen werden jährliche gebraucht

Die Wissenschaftler haben bis 2020 vorausberechnet, wie viele Wohnungen gebaut werden müssen, um mit der Bevölkerungsentwicklung Schritt zu halten. Ergebnis für den Kreis Vorpommern-Rügen: Es werden jährlich 1070 Wohnungen benötigt. Durch das reale Baugeschehen bis zum Jahreswechsel 2020 erhöhte sich der hiesige Bestand aber tatsächlich nur um 924 Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr.

46 902 Einfamilienhäuser gibt es im Kreis

Die Wohnungsträume zu beschreiben, die in diesem Bedarf inbegriffen sind, ist einfach: gute Lage, mit Balkon oder Garten, möglichst niedrige Miete, neudeutsch „bezahlbar’’ - das sind die Eckpunkte der Traumwohnung. Arbeitsplatznähe und gute Infrastruktur kommen dazu. Welche der 133 315 vorhandenen Wohnungen im Kreis Vorpommern-Rügen diesem Ideal nahekommen, lässt sich statistisch nicht erfassen.

Bei der Frage, ob der Mensch lieber verdichtet oder auf Abstand wohnt, lässt sich die Antwort hingegen daraus ablesen, für was Bauherren und -damen ihr Geld ausgeben: Der größte Traum ist und bleibt das eigene Haus für die Familie: 46 902 Einfamilienhäuser gibt es mittlerweile im Landkreis. Aber nicht für jeden ist dieser Traum bezahlbar. Bleibt die Eigentumswohnung oder das Wohnen zur Miete in einem der 8836 Mehrfamilienhäuser als einkommensbasierte Alternative, wobei der Staat bei Bedarf mit Wohngeld hilft. Als Mehrfamilienhäuser gelten alle Wohngebäude mit drei und mehr Wohnungen. Sozusagen ein Zwischending sind Häuser mit zwei Wohnungen. Von denen gibt es 5642 in Vorpommern-Rügen.

Große Wohnungen dominieren

So hat sich der Wohnungsbestand in Vorpommern-Rügen entwickelt. Quelle: Teja Banzhaf

Große Wohnungen mit fünf Räumen (einschließlich Küche) und mehr waren zum Stichtag im Kreis Vorpommern-Rügen inklusive der Einfamilienhäuser insgesamt 42.671 erfasst. Das sind rund 32 Prozent des Bestandes. 37 769 Wohnungen (28,3 Prozent) verfügten über vier Räume, 33 292 Wohnungen (25 Prozent) waren Dreizimmerwohnungen, 15 925 (11,9 Prozent) hatten zwei Räume und 3 658 ein Zimmer (2,7 Prozent).

Alternative Wohnformen gefragt

Rund 91,9 m² hat die bundesweite Durchschnittswohnung laut Statistischem Bundesamt aktuell, macht 47 m² pro Kopf. Im Jahr 2000 lag die Pro-Kopf-Wohnfläche bundesweit noch bei 39,5 m². 1960 waren es sogar 19 m², hat das Wuppertal Institut nachgeschlagen, das von der Bewegung Friday für Future den Auftrag erhalten hat, herauszufinden, wie Klimaneutralität schon 2035 erreicht werden kann. Zuviel Raum macht da Probleme. Die Beheizung ist klimaschädlich – solange sie nicht CO2-neutral ist.

Den Zuwachs „zu begrenzen und im Idealfall umzukehren wäre ein starker Hebel zur Emissionsminderung“, steht in der Studie. Alternative Wohnformen sind gefragt. Mehrgenerationenhäuser oder -wohnungen sowie oder der generationenübergreifende Tausch von Wohnungen könnten den Anstieg der Wohnflächen stoppen, heißt der Vorschlag der Generation Enkel.

