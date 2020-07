Poggendorf

In Poggendorf (Vorpommern-Rügen) wurde am Freitag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. In der Zeit von 10.15 Uhr bis 11.50 Uhr kam es am Freitag in Poggendorf zu einem Einbruch. Hierbei wurde die Eingangstür einen Einfamilienhaus sehr gewaltsam aufgebrochen. Wie aus dem Polizeireviers in Grimmen zu erfahren ist, nahmen die Täter sieben Stangen Zigaretten mit.

Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: Wem ist am Freitag in Poggendorf diesbezüglich etwas aufgefallen?

Von Raik Mielke