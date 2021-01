Die erneute Sichtung eines Wolfs, diesmal auf dem Radweg in Negast nahe dem Borgwallsee lässt die Debatte um das von der EU unter Schutz gestellte Tier wieder aufleben. Die Untere Jagdbehörde beim Landkreis bittet um weitere Hinweise.

Florentine Mailahn hat den Wolf am Montag genau hier am Radweg am Abzweig zum Negaster Wohngebiet gesehen. Quelle: Stefan Sauer