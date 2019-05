Abtshagen

Ein besonderes Klangerlebnis gibt es für Liebhaber russischer Lieder am Mittwochabend in der Heilgeistkirche in Abtshagen. Zu Gast sind ab 19 Uhr die Wolga Kosaken, ein Ensemble, das 1933 als Chor im Exil gegründet wurde.

Es sind Gänsehautmomente, wenn die Männer mit grandioser Stimmgewalt ihre russischen Volkslieder anstimmen. Eine Besonderheit des Ensembles: Die Wolga Kosaken sind die Einzigen, die ihr Publikum nicht nur durch die eindrucksvolle Kraft ihrer Stimmen, sondern auch durch die virtuose Beherrschung der typisch russischen Instrumente, wie den Balalaikas, zu begeistern wussten.

Die Leitung des Ensembles liegt seit Jahren in den Händen von Alexander Petrow, der in Deutsch durch das Programm führt.

Restkarten im Vorverkauf (16 Euro) sind noch heute in Wiese’s Einkaufsmarkt in Abtshagen erhältlich oder können im Pfarramt im Elmenhorst (Tel. 038327 / 259) reserviert werden. Am Abend kostet der Eintritt dann 18 Euro.

Anja Krüger