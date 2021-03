Wolgast

Hans Ullmann könnte die ganze Welt umarmen. Er kann wieder laufen – allein und ohne fremde Hilfe. Glücklich schiebt er den Rollator auf dem Flur im Wolgaster Kreiskrankenhaus vor sich her. Und auch wenn das Lächeln unter der Maske verschwindet, so sagen seine strahlenden Augen alles. „Ich bin wieder zurück im Leben“, ist da zu lesen.

Dabei sah es vor wenigen Wochen für Hans Ullmann noch so aus, als sei er dem Ende seines Lebens nahe. Denn der Wolgaster, den viele Menschen in der Region noch aus seiner Zeit auf der Peene-Werft kennen, wo er die Technische Kontrolle bei der Fertigung der Schiffe leitete, hatte sich mit Corona infiziert, und zwar im Krankenhaus, wo er seit Mitte Dezember täglich seine erkrankte Frau auf der geriatrischen Station besuchte.

„Ab dem Krankenwagen war es um mich dunkel“

„Mich hat es Mitte Januar umgehauen, kurz nachdem ich positiv getestet worden war. Das hat bestimmt auch damit zu tun, dass ich meine Frau nicht mehr besuchen konnte, weil wegen Corona Besuchsverbot ausgesprochen wurde“, meint Ullmann. Der Senior, so berichtet er, konnte von einem auf den anderen Tag nicht mehr laufen und bekam keine Luft mehr. „Ich habe noch mitbekommen, dass man mich in den Krankenwagen schob – und dann wurde es dunkel. Dass ich nach Greifswald auf die Corona-Station kam, weil ich beatmet werden musste, weiß ich nicht mehr“, so Hans Ullmann. Er habe an die Tage und Wochen in Greifswald keinerlei Erinnerung und wisse erst wieder, dass er sich auf der geriatrischen Station in Wolgast im Krankenbett wiederfand. Da musste er schon nicht mehr beatmet werden ...

Hans Ullmann auf der Covid-Station im Kreiskrankenhaus Wolgast. Wenig später musste er nach Greifswald gebracht und beatmet werden. Quelle: KKH Wolgast

Prof. Maik Gollasch, Chefarzt des Altersmedizinischen Zentrums im Kreiskrankenhaus Wolgast, berichtet, dass es sehr schlecht um Hans Ullmann stand. „Als er von der Corona-Station in Wolgast nach Greifswald gebracht wurde, wusste niemand, ob er es schaffen würde“, erklärt der erfahrene Mediziner. Dass er trotz seiner 86 Jahre zurück nach Wolgast auf die hiesige Geriatrie-Station gekommen sei, grenze schon an ein kleines Wunder. „Da hat man schon mitbekommen, dass er ein Kämpfertyp ist“, so der Mediziner. Das Team der Wolgaster Corona-Station sei von der Willensstärke des Wolgasters sehr beeindruckt gewesen. Er habe tatsächlich aus dem Corona-Bereich mit Beatmung zurück auf die Geriatrie verlegt werden können. „Das gibt es nicht allzu oft“, so Prof. Gollasch.

Tägliches hartes Training

Der auf der Geriatrie eingesetzte Assistenzarzt Mudaser Rasool Dar schildert, dass sein Patient nach der überstandenen Corona-Infektion nicht nur nicht allein aufstehen oder gar laufen konnte. „Er hat im Kopf auch ganz viele schlechte Gedanken gehabt. Das ist einer Genesung nicht zuträglich. Da mussten wir viel miteinander arbeiten, die Muskeln trainieren und den Kopf freibekommen“, sagt der aus Indien stammende Arzt. Sein syrischer Kollege Zyad Kfilati arbeitete ebenfalls ganz viel mit Hans Ullmann. „Es hat sich gelohnt“, meint Dar.

Der 86-jährige Hans Ullmann aus Wolgast hat eine schwere Corona-Infektion mit Beatmung überlebt. Quelle: Cornelia Meerkatz

Und tatsächlich: Der 86-Jährige kann wieder allein laufen. Mit nur geringer Anstrengung kommt er vom Bett hoch und führt – mit Tränen in den Augen – voller Stolz vor, wie er völlig selbstständig und ohne fremde Hilfe durchs Zimmer geht. „Die ersten paar Treppen, die ich gestiegen bin, als ich mit dem Training begonnen habe, waren absolute Schwerstarbeit. Ich dachte, ich komme da nie hoch, die Luft ... Aber ich wollte unbedingt wieder nach Hause.“ Sein Arzt Mudaser Rasool Dar lächelt angesichts der Worte. „Er ist sehr fleißig im Training. Er ist ja nicht mehr jung, das ist schon toll. Aber noch schwerer war es, die schlechten Gedanken aus dem Kopf zu bekommen. So macht er sich große Sorgen, weil er nun erst mal auf einen Rollator, auch als Sicherheit, angewiesen sein wird“, berichtet der Arzt.

Ein Mann mit großer Willenskraft

Hans Ullmann nickt zustimmend. „Na ja, meine Frau hat so ein Ding zu Hause. Da werde ich jetzt erst mal ihres benutzen. Ich muss doch wenigstens fit sein, denn meine Frau muss noch weiter im Krankenhaus bleiben. Und ich will sie ja unbedingt wieder besuchen“, sagt Hans Ullmann und holt tief Luft: „Ich bin den Ärzten hier in Wolgast und auch allen Medizinern in Greifswald so dankbar, dass sie um mich gekämpft und doch nicht aufgegeben haben. Ich bin noch nicht bereit zu gehen, meine Frau braucht mich ja auch“, sagt er dann und Tränen rollen über seine Wangen.

Prof. Maik Gollasch klopft dem Rentner anerkennend auf die Schulter. „Vor so viel Willenskraft muss man den Hut ziehen“, so der Professor. Es habe anfangs wirklich nicht besonders gut für Hans Ullmann ausgesehen. „Eine Beatmung in diesem Alter steckt man nicht einfach so weg. Das ist eine schwere Belastung für den gesamten Körper“, betont er. Gollasch ist froh, dass es im Kreiskrankenhaus Wolgast nun wieder im Regelbetrieb weitergeht. „Wir haben den Betrieb unserer Corona-Station wieder heruntergefahren. Die Geriatrie ist wieder offen und die 24 vorhandenen Plätze sind von Patienten belegt. Das zeigt, dass hier im Haus sehr gute Arbeit von den Mitarbeitenden geleistet wird“, freut er sich.

Gemeinsam mit Mudaser Rasool Dar und Zyad Kfilati ermuntert er Hans Ullmann, weiter zu trainieren: Treppen steigen, Spaziergänge unternehmen, sich an der erwachenden Natur erfreuen. „Das alles trägt zur Stärkung des Immunsystems bei. Und unser Patient ist ja ein Kämpfertyp. Der schafft das“, ist er überzeugt.

Von Cornelia Meerkatz