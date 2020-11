Zarnewanz

In Zarnewanz hilft man sich. Das spürt niemand intensiver als Hartmut Krohn. Der selbstständige Handwerker wohnt mit mehreren Generationen seiner Familie auf dem ersten Gehöft hinter dem Ortseingang. Eigentlich sind er und seine Frau Christiane Rentner, doch Ruhe kehrt bei ihnen selten ein. „Krohn arbeitet immer! Wenn einer fragt: Haste mal dies, haste mal das? – Krohn hilft aus“, sagt Christian Krohn mit leichten Berliner Einschlag. Die selbsternannte „Basteleule“ hält seit 1993 Haus und Hof sauber und verziert beides stets reichlich entsprechend der Jahreszeit.

Alle zwei Jahre läuft die gelernte Krankenschwester zur Hochform auf. Dann kommt fast das ganze Dorf auf in einem der umgebauten Ställe der Krohns zusammen und feiert. In diesem Jahr musste die wieder aufgeflammte Tradition pausieren. „Man sagt allen Bewohner Hallo, aber manchmal fragt man sich hinterher: Wer war das? Das wollte ich ändern. Daher haben wir angeschoben, dass alle regelmäßig zusammenkommen“, erzählt Christiane Krohn von der Entstehung des Festes.

Die Zusammenkünfte wurde immer größer. Kinderschminken, Kremserfahrten, Versteigerungen und Disco sind fester Bestandteil des Tages. „Um zwei, halb drei ist wieder Ruhe im Schiff. Und nächsten Tag finden sich genug Leute, die aufräumen“, freut sich Krohn. Doch in Zarnewanz wird nicht nur gefeiert, es gibt auch regelmäßig einen Flohmarkt, den Familie Riske organisiert.

Besondere Karte navigiert durchs Dorf

Immer noch grüßt Krohn beim Dorfrundgang jeden vorbeifahrenden Trekker- und Autofahrer. Und in der Regel kennt sie auch den Namen hinterm Steuer. In Zarnewanz „ersetzen“ die Namen der Bewohner mitunter die Straßenbeschilderungen. Wenn beispielsweise ein Postbote nach der Wegbezeichnung fragt, entgegnet Renate Irrgang: „Sagen Sie mir lieber, zu wem sie wollen“. Die ehemalige Zarnewanzer Lehrerin, die mit Kollegin Eleonore Peters gern einen Plausch am Gartenzaun hält, kennt die Klingelschilder besser als die Straßennamen ihres Dorfes.

Eine ganz spezielle Karte von Zarnewanz hilft bei der Orientierung, wem welches Haus gehört. Christiane Krohn hat Fotos von allen Häusern gesammelt und diese auf eine riesige Tafel an die entsprechenden Stellen des eingezeichneten Straßennetzes geklebt. Dieser Schatz lagert in einem alten Stall und soll mit dem nächsten Dorffest erneuert werden.

Zurück nach Berlin ? „Ich bin doch nicht bekloppt!“

Denn der Ort verändert sich, es kommen immer neue Leute nach Zarnewanz. Leere Häuser stehen nicht lange zum Verkauf. Das Dorf ist dank der guten Anbindung via Bundesstraße und Autobahn nach Grimmen, Greifswald, Stralsund, Loitz und Demmin beliebt bei Familien. Mehr als 20 Kindern wohnen in dem rund 160-Seelen-Nest. „An Halloween führe ich immer Strichliste wer schon da war“, lacht Krohn.

Vielleicht stand sie früher selbst auf einer Halloween-Strichliste, denn die 60-Jährige ist im Ort groß geworden, ging hier in den Kindergarten und zur Schule. Ihr Vater wollte als Pferdeschmied von Berlin aufs Land. Ob sie schon mal daran gedacht habe, in die Metropole zurückzukehren? „Ich bin doch nicht bekloppt!“, schießt es aus ihr. Krohn genießt die Ruhe von Süderholz. „Jeden Sonntag durften wir zum Kino in die Gaststätte. Die wurde vorher schön eingeheizt“, erinnert sich Krohn und legt nach: „Und hinten dran an der Gaststätte war die Turnhalle. Da gab’s dann auch das ein oder andere Tänzchen.“

In der Gaststätte wird schon längst nicht mehr bewirtet, geschweige denn ein Film vorgeführt oder getanzt. Krohn bedauert die fehlende Sportmöglichkeit im Winter. „Wir sind 15 Sportfrauen. Eine kleine Turnhalle wäre toll.“ Auch ein Spielplatz für das Dorf wäre eine gute und angesichts der verhältnismäßig vielen Kinder sinnvolle Sache, glauben die Bewohner. Vielleicht wird dieses Projekt ja gemeinschaftlich bei der nächsten Sause besprochen.

