Zarrendorf

Die Physiotherapie-Praxis von Uta Koch ist zu klein geworden. „Unser Raum für die Anmeldung ist notdürftig im Flur untergebracht. Es ist so viel zu eng“, sagt die Chefin, die in Stralsund eine weitere Praxis betreibt. In der Einrichtung in Zarrendorf arbeiten ihre Tochter Ulrike Koch, deren Lebenspartner Paul Pomp und Andrea Godenschwager.

Die Physiotherapeuten brauchen außerdem mehr Technik und weitere Bänke, auf denen sie ihre Patienten behandeln können. Und genau aus diesen Gründen ist es ihnen in der Bahnhofstraße 18 zu klein geworden. Auch datenschutzrechtlich stoße man beispielsweise bei der Anmeldung an Grenzen.

„Wir haben die Räume dort von der Gemeinde gemietet, ursprünglich waren sie eine Wohnung“, berichten Mutter und Tochter, die die Praxis gern einmal übernehmen möchte. Und so bauen sie auch jetzt darauf, dass die Gemeinde wieder hilft, neue Räumlichkeiten zu finden.

Aus Praxis wird wieder Wohnraum

„Wir möchten für die Gemeinde die Physiotherapiepraxis in Zarrendorf natürlich gern erhalten und engagieren uns deshalb bei der Suche“, sagt Bürgermeister Christian Röwer. Die medizinische Versorgung im Dorf sei den Gemeindevertretern sehr wichtig. Röwer: „Deshalb suchen wir nun gemeinsam nach einer Lösung – hoffentlich bereits zum neuen Jahr.“ Wenn das der Fall sein sollte, werde die jetzige Praxis natürlich wieder als Wohnung angeboten, sagt er weiter.

Die Praxis von Ute Koch gibt es seit 1990. „Damals noch bei mir zu Hause“, erzählt sie. Als es dort zu klein wurde, stand der erste Umzug an, jetzt wird es Zeit für den nächsten.

Von Almut Jaekel