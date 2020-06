Zelten in Stahlbrode 2020: Ein Platz für Dauercamper und Wohnmobile

Stahlbrode

Rolf Weitner und seine Frau Evelyn kommen jedes Jahr auf den Campingplatz nach Stahlbrode. „Weil es hier so schön ruhig ist. Und der Platz direkt am Wasser liegt“, sagen die Urlauber, die eigentlich aus Sachsen-Anhalt stammen, aber in Bayern leben.

Aus Halle in Sachsen-Anhalt kommt auch die Zeltplatz-Chefin. Gabriele Dörner ist jedoch schon seit ihrer Jugend am Strelasund zu Hause. Damals wurde sie zur Agrartechnikerin in Stahlbrode ausgebildet, verliebte sich – auch in die Region – studierte später Landwirtschaft und schulte schließlich zur Tourismus-Fachwirtin um.

Radfahrer gern gesehen

Naturbelassen ist ihr Campingplatz in Stahlbrode, beschreibt sie ihn selbst. Er bietet zwei Doppelbungalows, Plätze für Dauercamper, Wohnmobile und Wohnwagen, Haustiere sind erlaubt, und natürlich kann man in Stahlbrode auch zelten. „Normalerweise“, sagt Gabi Dörner. Aber in diesem Jahr ist wenig normal. Und so sind Zelter, die Urlaub machen, nicht erlaubt. „Aufgrund der Corona-Regeln“, erklärt die Chefin.

Denn die Zelter seien auf die sanitären Anlagen ganz und gar angewiesen, und da könne sie die Corona-Bedingungen nicht erfüllen, sagt sie. Wer mit dem Rad vorbeikommt und sein Zelt für eine Nacht aufstellen möchte, kann aber bleiben. Und die Dauercamper auch. Die Wohnmobil-Camper seien weitestgehend autark in puncto Sanitär.

Urlauber Rolf Weitner kommt mit seiner Frau in fast jedem Jahr extra aus Berlin. Ursprünglich stammt er wie die Zeltplatzchefin Gabi Dörner (r.) aus Sachsen-Anhalt. Quelle: Almut Jaekel

25 Stellplätze bietet sie für Wohnmobile und Wohnwagen an. Rolf und Evelyn Weitner gehören dazu. Um auf dem Stahlbroder Campingplatz zu urlauben, fahren die beiden jedes Mal 850 Kilometer – eine Strecke. Sie haben das mit dem Campen auch schon im Havelland versucht. „Das war aber nicht so schön“, sagt Rolf Weitner. Die Dauercamper hätten dort das Leben auf dem Zeltplatz bestimmt und den anderen Campern kaum Raum gelassen. „Hier ist es viel harmonischer, die Dauercamper in Stahlbrode sind total in Ordnung“, sagt er.

Investitionen verschieben

Auch wenn die Zelt-Urlauber in diesem Jahr wegfallen – der Stahlbroder Campingplatz ist bis zum 15. Oktober geöffnet – ist Gabi Dörner nicht unzufrieden. Natürlich würden die sechs Wochen zum Saisonstart, als alle Zeltplätze im Land wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben mussten, fehlen. Die geplante Dachsanierung muss deshalb ins nächste Jahr verschoben werden. Nur kleine Instandhaltungen, beispielsweise ein neuer Zaun, seien drin. „Normalerweise investieren wir in jedem Jahr etwa 20 000 Euro, um alles hier gut in Schuss zu halten“, erzählt die Chefin. 2020 sei das aber wohl nicht drin.

Trotzdem komme sie derzeit zurecht. „Es ist immer schön ruhig auf unserem Zeltplatz. „Jetzt ist es eben noch ein wenig beschaulicher. Das ist nicht verkehrt und irgendwie richtig schön“, sagt sie. Einige Zelter hätten aber leider kein Verständnis dafür, dass sie nicht anreisen dürfen, erzählt sie auch. Auf solche Diskussionen könne sie sich nicht einlassen. „Ich muss mich an die Regeln halten, sonst ist der Platz nachher noch ganz zu“, befürchtet sie. Eine Schließung sei keine Option für sie. Deshalb gebe es auch keine Ausnahmen.

60 Prozent Stammgäste

Ansonsten rät sie „ihren“ Urlaubern, die Zeltplatzrechnung am besten immer im Auto liegen zu lassen, wenn sie die Region erkunden. Gabi Dörner: Damit niemand sie für Tagestouristen hält, und sie dann Ärger bekommen“. Auch das würden viele nicht verstehen. Vor allem, weil mit Tagestouristen in jedem Bundesland anders umgegangen werde.

Mit Naturcamping wird für den Zeltplatz am Strelasund geworben. Quelle: Almut Jaekel

Auch in diesem Jahr kommen wie gewohnt vor allem etwas ältere Gäste zu ihr. „Viele von ihnen sind Rentner und reisen drei Viertel des Jahres und in den Sommerwochen eben gern nach Stahlbrode, erzählt Gabi Dörner. Gut 60 Prozent der Stahlbrode-Urlauber seien Stammgäste. „Und die wissen, dass unser Platz klein ist und buchen zeitig“, sagt sie. Natürlich auch, um einen der begehrten Plätze mit freier Sicht auf den Strelasund zu bekommen.

Erholung am liebsten vor Ort

Geärgert hat sich Gabi Dörner, auch im Interesse ihrer Gäste, über den Fährverkehr von Stahlbrode zur Insel Rügen. „Es gab einfach keine Informationen und dann ging es Mitte Juni auf einmal doch los“, erzählt sie. Rolf Weitner ist das ziemlich egal. Das Wohnmobil steht mit Vorzelt fest auf dem Campingplatz. Jahrelang habe er Fahrräder aufs Mobil geladen, sie in Stahlbrode wieder abgeladen und an den Zaun gestellt, bis es irgendwann wieder heimwärts ging. „Gefahren sind wir nie“, erzählt er. Man bekomme doch alles vor Ort, vor allem gute Erholung“, meint er. Und falls er in diesem Urlaub doch noch Rad fahren möchte, könne er auch eines ausleihen.

Von Almut Jaekel