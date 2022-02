Grimmen

Wie viele Einwohner hat der Landkreis Vorpommern-Rügen und wie verteilen diese sich über die Fläche? Wie hoch ist der Wohnungsleerstand? Wo werden weitere Kindertagesstätten, Schulen oder Altenheime benötigt?

Um diese Fragen beantworten zu können, bedarf es Daten, die durch die registergestützte Volkszählung des Zensus 2022 überprüft werden sollen. Registergestützt heißt, dass aus den bestehenden Amtsregistern zehn Prozent der Anschriften zufällig ausgewählt und au Richtigkeit überprüft werden.

Aufwandsentschädigung wird gezahlt

Für die Durchführung der Volkszählung suchen die drei Zensus-Erhebungsstellen des Landkreises Vorpommern-Rügen für den Zeitraum von Mai bis August 2022 zuverlässige und volljährige Erhebungsbeauftragte, die Haushaltsbefragungen durchführen – entsprechend der zeitlichen Verfügbarkeit. Die ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten suchen dazu die auskunftspflichtigen Einwohner im Zeitraum vom 15. Mai bis zum 15. August 2022 Zuhause auf und nehmen einen kurzen Datenabgleich vor.

Für diese Tätigkeit erhalten die Erhebungsbeauftragten einen Ehrenamtsnachweis sowie eine steuerfreie Aufwandsentschädigung von etwa 1000 bis 1500 Euro. Die Aufwandsentschädigung variiert nach der Anzahl der Fragebögen.

Drei Erhebungsstellen koordinieren

Die Erhebungsstellen in Bergen auf Rügen, Grimmen und Ribnitz-Damgarten koordinieren den Ablauf der Befragung, sind Ansprechpartner für die Bürger in der Region und stehen mit den zuständigen Ämtern, Gemeinden und Behörden in Verbindung. Während die Erhebungen auf der Insel Rügen in der Erhebungsstelle Bergen koordiniert werden, ist die Erhebungsstelle Grimmen für das östlich gelegene Festland von Stralsund bis nach Bad Sülze und die Erhebungsstelle Ribnitz-Damgarten für die westlich gelegenen Ämter von Niepars über den Darß bis Marlow zuständig.

Weitere Informationen zum Zensus 2022 sind hier veröffentlicht: www.lk-vr.de/Zensus-2022. Fragen können unter den folgenden Kontaktdaten auch telefonisch an die örtlichen Erhebungsstellen gerichtet werden: Bergen auf Rügen (03831/357 1330), Grimmen (03831/357 1326) und Ribnitz-Damgarten (03831/357 1335).

Von OZ