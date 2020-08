Grimmen

Warum geht das denn nicht schneller? Eine Frage, die sich fast jeder Grimmener bei einer Runde durch die Stadt schon einmal gestellt haben dürfte: Warum dauert es so lange bis ein Schandfleck wie die Ziegelei entfernt oder der Hof der Wanderschule saniert wird? Die Antwort lautet natürlich: Eigenes Geld fehlt im Haushalt und Fördermittel gibt es nicht. Aber ist das nicht merkwürdig – wo doch Milliarden Fördergelder in Land, Bund und bei der EU rumliegen?

Aus MV sind beispielsweise nur rund 20 Prozent aus dem insgesamt 3,5 Milliarden Euro schweren Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes abgerufen worden. Für die stellvertretende Bürgermeisterin und Bauamtsleiterin Heike Hübner gehört dieser Widerspruch zum Alltag. Sie kennt die Fragen und viele Antworten zum Thema. Mit der OZ spricht sie darüber, übt Kritik am bestehenden Fördersystem und beginnt mit einem Beispiel, das jeder Einwohner kennt.

Vom Förderantrag bis zur Antwort: zwei Jahre

Da, wo sich heute am Stadtrand eine grüne Wiese erstreckt, stand bis vor kurzem die alte Ziegelei. „2013 haben wir das Areal angekauft, mit dem Ziel das Gebäude abzureißen“, erklärt Hübner „Gleichzeitig haben wir eine Kostenschätzung für den geplanten Abbruch eingeholt und beim damaligen Bauministerium eingereicht.“ Preis: rund 500 000 Euro.

2016, also drei Jahre später, wurde ein passendes Förderprogramm aufgelegt. Nun konnte die Stadt Geld aus dem sogenannten EFRE-Fördertopf der EU für den Abriss beantragen. Hübner weiter: „2017 durften wir den Antrag offiziell beim Ministerium einreichen.“ Es dauerte weitere zwei Jahre, bis eine Antwort kam: „Im Juli 2019 erhielten wir eine Zusage. Wohlgemerkt: auf Basis der Kostenschätzung aus dem Jahr 2013.“

Abrisskosten für Ziegelei fast verdoppelt

Inzwischen lagen die Abrisskosten aber schon bei 900 000 Euro. Also musste eine Co-Finanzierung her. Die Zusage des Innenministeriums dafür kam im September 2019. „Erst dann durften wir mit den Arbeiten beginnen“, so Hübner. Aus dem EFRE-Topf flossen schließlich 585000 Euro. Vom Land kamen 250000 Euro. Der Rest musste als Eigenanteil von der Stadt aufgebracht werden. „Einen Schlussstrich unter das Projekt ziehen wir, nach sieben Jahren, in der kommenden Woche.“

Dieses Beispiel sei typisch und zeige wie steinig der Weg von der Idee bis zum Erhalt von Fördermitteln oft ist, sagt die Bauamtschefin. Besonders problematisch: „Ich habe es noch nie erlebt, dass Kosten sich verringert haben.“ Doch abgesehen von den steigenden Baukosten innerhalb eines Verfahrens seien auch Mitarbeiter sehr lange mit den Anträgen und Abrechnungen der Gelder beschäftigt.

Studie: Förderprogramme benachteiligen ärmere Kommunen

Rückendeckung bekommt Hübner von einer gerade veröffentlichten Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung gemeinsam mit der Wüstenrot Stiftung. Das Fazit der Untersuchung: Förderprogramme passen nicht zum Bedarf in den Kommunen und die Bearbeitung ist für kleine Gemeinden personell nicht zu bewältigen. Zudem sollte der Eigenanteil abgeschafft werden, weil er ärmere Kommunen benachteiligt.

Doch wie wäre das zu lösen? „Die Stadtvertreter sollten frei über Investitionen entscheiden können. Dazu bräuchte es höhere Schlüsselzuweisungen aus Schwerin“, ist Hübner überzeugt. Denn: „Mit dem Geld, dass uns zu Verfügung steht, können wir kaum unsere Pflichtaufgaben wirklich gut erfüllen.“ Sie fragt: „Ist das noch kommunale Selbstverwaltung? Ist es nicht wichtig, die Gemeinden so auszustatten, dass wir vor Ort einen Gestaltungsspielraum haben?“

Hübner : Stadt mit privaten Initiativen weiterentwickeln

Auch in diesem Punkt stimmt Hübner mit dem Fazit der Studie überein. Die besagt, dass die Menschen vor Ort viel besser wüssten, wo der Bedarf liege als Politiker im Bund und auf EU-Ebene. Die Empfehlung der Fachleute lautet deshalb: Statt Fördergelder auf bürokratische Weise zu verteilen, könnten Kommunen künftig eine zweckgebundene Investitionspauschale erhalten. Dies einzufordern und in die Tat umzusetzen, ist nun Sache von Lokal- und Landespolitik.

Als Bauamtsleiterin geht Heike Hübner derweil einen anderen Weg: „Wir unterstützen Investoren – etwa im Fall des aktuell laufenden Norma-Neubaus. Das Rathaus kann etwa in Grundstücksverkäufen vermitteln oder helfen, Kontakte zu knüpfen.“ Denn auch indem man private Initiativen unterstützt oder ihnen keine Steine in den Weg legt, könne man die Stadt in kleinen Schritten weiterentwickeln.

Von Juliane Schultz