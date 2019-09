Gefiederte Schönheiten präsentieren sich in Grimmen

Grimmen

Sie sagen nicht „Guten Morgen“ oder sitzen auf der Schulter von Manfred Müller. Eher scheu und vor allem skeptisch gegenüber allen Fremden sind die Aras des Grimmeners. Auch dem passionierten Züchter selbst gegenüber.

Am 28. und 29. September aber können seine gefiederten Schönheiten im Kultur- und Ausstellungszentrum (KAZ) in Grimmen (Gartenweg 1) bewundert werden. Dorthin lädt nämlich der Ziergeflügel- und Exotenverein Grimmen an den beiden Tagen zur Ausstellung ein.

Der 68-jährige Manfred Müller züchtet seit rund 40 Jahren sogenanntes Ziergeflügel und ist eines der insgesamt 13 Mitglieder des vor 55 Jahren gegründeten Vereins. „Angefangen habe ich mit Zebrafinken. Damals haben wir sie für die Kinder angeschafft“, erinnert sich Müller zurück. Später seien Sittiche und Kanarien hinzugekommen. Heute hat er neben dem Ara-Pärchen Königssittiche, Sonnensittiche, Pennantsittiche und Prachtrosella in den großen Vollieren auf seinem Hof.

„Nach der politischen Wende kamen wir ja erst an die richtig Bunten“, erklärt er den Wechsel. Und so ist auch die Palette an bunten Schönheiten bei der Ausstellung groß, wie Vereinsvorsitzender Ralf Lalk informiert. „Rund 120 verschiedene Tiere werden zu sehen sein“, erzählt er. Darunter auch seine Grünschwänzchen, Erdbeerköpfchen, Kanarien und Loris. Der 60-Jährige hat das Zuchtfieber von seinem Vater Uli Lalk, einem der Gründungsmitglieder des Vereins, geerbt. „Mein Vater ist leider mittlerweile verstorben“, berichtet Ralf Lalk. „Von ihm habe ich damals viel gelernt. Er und die anderen ’alten Hasen’ haben uns damals Jungspunde viel mit auf den Weg gegeben“, fügt Manfred Müller hinzu.

Jetzt würden sie beide selbst neben dem Gros der Vereinsmitglieder zu den ’alten Hasen’ gehören. Und auch sie möchten ihr Wissen weitergeben. Deshalb sind Züchter und Interessierte nicht nur zum Schauen bei der Ausstellung eingeladen. „Wir beraten auch gern alle Ziergeflügel- und Exotenhalter rund um die Zucht, Haltung und Fütterung“, sagt Lalk. Gerade in Sachen und Zucht sei es beispielsweise wichtig, dass die Tiere nicht zu sehr an die Menschen gewöhnt sind, erklären die beiden Herren. Und dies ist dann auch der Grund, warum Müllers Aras eben nicht so zutraulich sind, wie der Papagei Captain Flint, der treue Begleiter von Robert L. Stevensons Piratenfigur John Silver.

Das hat allerdings auch zur Folge, dass die gefiederten Schönheiten mitunter mächtig Rabatz machen. Die Züchter stört das nicht im Geringsten. „Ich brauche das Gezwitscher auf dem Hof“, sagt Müller. Und das mitunter Nachbarn nicht so angetan sind davon, zeigt die Geschichte eines Vereinskollegen. „Er musste seine Vögel abschaffen, weil diese den Nachbarn zu laut waren. Ein Gericht hatte den Nachbarn Recht gegeben, die wegen Ruhestörung gegen den Züchter geklagt hatten“, erzählt der 68-Jährige.

Deshalb raten die Züchter auch Interessierte, sich genau zu überlegen ob und wenn welche Ziervögel sie sich anschaffen. Wer sich aber für die Haltung von den Ara, Sittich oder anderen entscheidet, hat bei der Ausstellung im KAZ die Möglichkeit, bei der Vogelbörse das passende Tier zu erwerben. „Und Züchter können auch Tiere tauschen“, berichtet Lalk.

Ziergeflügel- und Exotenausstellung: 28. und 29. September von 9 bis 17 bzw. am Sonntag bis 16 Uhr, Kultur- und Ausstellungszentrum Grimmen (Gartenweg 1)

Eintritt: Erwachsene 2 Euro, Kinder 1 Euro

Von Anja Krüger