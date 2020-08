Zu diesen Gottesdiensten laden die Kirchen in und um Grimmen ein

Grimmen

Auch an diesem Wochenende laden die Kirchen in Grimmen und den umliegenden Dörfern zu Gottesdiensten ein.

Wer schon immer mal wieder der wunderschönen Kirche St. Andreas in Nehringen an der Trebel einen Besuch abstatten wollte, kann das am Sonntag mit dem Gottesdienst verbinden, zu dem Pastor Rolf Kneißl einlädt. Beginn ist um 14 Uhr.

Bereits am Sonnabend um 18 Uhr findet der katholische Gottesdienst in Grimmen, St. Jakobus in der Dr. Kurt-Fischer-Straße 1 um 18 Uhr statt. Wer das nicht schafft oder lieber den Sonntag für den Kirchenbesuch in der katholischen Kirche nutzen möchte, muss sich auf den Weg nach Demmin machen: 10.30 Uhr Heilige Messe in der Maria Rosenkranzkönigin-Kirche in der Demminer Reiferstraße 2a.

Kirch Baggendorfs Gotteshaus stammt aus dem 13. Jahrhundert

Ebenfalls am Sonntag, dem 30. August, wird in der Kirch Baggendorfer Kirche der evangelische Gottesdienst gefeiert. Besucher sind herzlich willkommen! Wussten sie eigentlich, dass die Kirche aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammt und mit einer Länge (mit Turm) von 42,32 Metern und einer Breite von 15,17 Metern zu Vorpommerns größeren Dorfkirchen zählt? Die Kirche wurde überwiegend aus Feldsteinen errichtet. Backstein wurde nur als Gliederungselement verwendet, Ost- und Westgiebel sind ebenfalls aus Backstein.

Die Kirchen am Sund planen ihre Gottesdienste in dieser Woche wie folgt: in der Kirche in Reinkenhagen am Sonntag von 9 Uhr bis 10 Uhr, in der Elmenhorster Kirche ebenfalls am Sonntag zur gleichen Zeit. In Horst beginnt der Gottesdienst um 10.30 Uhr, ebenso in Abtshagen.

In der Grimmener Marienkirche treffen sich die evangelischen Christen am Sonntag um 10 Uhr, um gemeinsam den Gottesdienst zu feiern.

Wer den Pilgertag am Freitag von Stahlbrode aus verpasst und Interesse hat, kann sich schon einmal den 10. Oktober vormerken. Dann wird ab 10 Uhr gemeinsam von Stahlbrode nach Jager über etwa 14 Kilometer gepilgert.

Von Almut Jaekel