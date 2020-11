Grimmen

Am Wochenende laden die Kirchen und Kapellen in Grimmen und den Dörfern wieder zu verschiedenen Gottesdiensten ein. Außerdem wird auf einige Gottesdienste zum Buß- und Bettag am kommenden Mittwoch aufmerksam gemacht.

In der katholischen Kirche in Grimmen St. Jakobus (Dr. Kurt-Fischer-Straße 1) findet die heilige Messe am Sonntag um 8.30 Uhr statt. Ebenfalls am Sonntag, allerdings erst um 10 Uhr, sind die Mitglieder der Grimmener Hoffnungskirche und Interessenten in die Friedrichstraße eingeladen. In der Grimmener Marienkirche wird es um 10 Uhr am Sonntag einen Gottesdienst geben.

Gottesdienste auch am Buß- und Bettag

Pastor Rolf Kneißl informiert über folgende Gottesdienste: Am Volkstrauertag, am Sonntag, den 15. November, gibt es Gottesdienste um 10 Uhr in der Margarethenkirche zu Glewitz, um 14 Uhr in der Andreaskirche zu Nehringen, um 14 Uhr in der Kirchenruine zu Rolofshagen sowie um 15.30 Uhr in der Schlosskirche zu Deyelsdorf.

Am Buß- und Bettag, am Mittwoch, den 18. November, wird außerdem um 15 Uhr in der Kapelle zu Bretwisch eingeladen.

Wieder um 10.45 Uhr am Sonntag findet der Kirch Baggendorfer Gottesdienst in der dortigen Kirche statt. Die Kirchenregion am Sund lädt zum Volkstrauertag, am Sonntag um 9 Uhr, zu Gottesdiensten in die Kirche Reinkenhagen, um 10.30 Uhr in die Kirche Horst und um 11 Uhr in die Kirche Elmenhorst ein. Wegen Corona entfällt das geplante gemeinsame Gedenken an den Volkstrauertag in Abtshagen.

Von aj