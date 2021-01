Zu diesen Gottesdiensten laden die Kirchen um Grimmen ein

Grimmen

Am Wochenende laden zahlreiche Kirchen und Kapellen in Grimmen und den umliegenden Dörfern zu Gottesdiensten ein.

Drei Gottesdienste in der Kirchenregion am Sund

In der Kirchenregion am Sund startet die Kirchgemeinde Reinkenhagen am Sonntag mit ihrem Gottesdienst um 9 Uhr in der Kirche. Um 10.30 Uhr schließen sich die Gottesdienste in der Kirche Reinberg und der Kirche Brandshagen an.

Anzeige

Katholischer Gottesdienst abgesagt

Die evangelische Kirche St. Marien lädt ebenfalls am Sonntag zu um 10 Uhr ein. Zur gleichen Zeit beginnt der Gottesdienst in der Hoffnungskirche in der Greifswalder Straße in Grimmen.

Aufgrund der dramatischen Zunahme des Infektionsgeschehens im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und zur Vermeidung des erhöhten Infektionsrisikos finden in der katholischen Kirchengemeinde Maria Rosenkranzkönigin der Pfarrei St. Bernhard an den Standorten Demmin, Grimmen und Altentreptow bis auf weiteres keine öffentlichen Gottesdienste mehr statt.

Auf der Internetseite des Erzbistums Berlin https://www.erzbistumberlin.de/wir-sind/corona/ finden Sie Hinweise zu Gottesdiensten in Hörfunk, Fernsehen und Internet sowie auch Anregungen zur Gestaltung von Hausgottesdiensten. Auch auf der Internetseite der Pfarrei www.heiliger-bernhard.de erhalten Sie Impulse und weitere Informationen.

Kreutzmannshagen, Rolofshagen und Kirch Baggendorf

Die Kirchengemeinde Groß Bisdorf veranstaltet ihren wöchentlichen Gottesdienst diesmal ab 10 Uhr in der Kirche Kreutzmannshagen. Die Kirchgemeinde Kirch Baggendorf lädt am Sonntag zu 10.45 Uhr in die Kirche ein. In der Kirchenruine in Rolofshagen findet ein Gottesdienst am Sonntag um 14 Uhr statt.

Von Almut Jaekel