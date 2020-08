Ribnitz-Damgarten

Am 7. Oktober 1965 – und damit am 16. Geburtstag der Deutschen Demokratischen Republik – flohen die beiden Hamburger Peter und Gisela Schulz in ihrem VW Käfer vom Westen in die damalige DDR. Es ist eine emotionale Geschichte, die die beiden jungen Leute damals veranlasste, ein völlig neues Leben hinter der Mauer zu beginnen. Freiwillig und aus vollster Überzeugung gaben sie auch ein Stück ihrer Freiheit auf. „Aber wir haben es nie bereut“, sagt der heute 79-Jährige aus Ribnitz-Damgarten.

Hitlergruß verweigert

Die Geschichte, die Jahre später hinter dem sogenannten antifaschistischen Schutzwall enden sollte, beginnt schon früh. Peter Schulz’ Vater wird in der NS-Zeit verhaftet, da er den Hitlergruß verweigert. Zwar wird er nur wenige Tage festgehalten, das Ereignis ist jedoch so prägend, dass sich die ganze Familie immer mehr gegen die Nationalsozialisten stellt.

Später ist es der Sozialismus, den der junge Mann bewundert. Eine Gesellschaftsform, die verhindern soll, dass sich einige Menschen über andere stellen. „Die gesamte Idee des Kapitalismus fand ich schon immer falsch. Niemand sollte sich durch die Arbeit der anderen bereichern dürfen“, sagt er noch heute. Die Geschichte nimmt ihren Lauf.

Seit sechs Jahren lebt Peter Schulz nun in Ribnitz-Damgarten in der Nähe seiner Tochter Janine. Aus der Ehe mit seiner Gisela entstanden auch vier Söhne. Quelle: Carolin Riemer

KPD verboten

Peter Schulz ist entsetzt, als die KPD am 17. August 1956 verboten wird. Mittlerweile ist er 16 Jahre alt und beginnt auf einer Hamburger Werft eine Lehre zum Schlosser. Der junge Mann engagiert sich politisch. „Friedlich“, wie er betont. Er ist immer wieder dabei, wenn gegen Atomwaffen demonstriert wird. Bei einer Mai-Kundgebung 1962 wird Peter Schulz von der Polizei verhaftet und nach wenigen Stunden wieder freigelassen.

Doch der große Schock erwartet ihn am darauffolgenden Tag. „Ich wurde entlassen und es war offensichtlich, dass das mit meiner Verhaftung zusammenhing.“ Peter Schulz fühlt sich auch im sogenannten „goldenen Westen“ nicht frei. „Das war man auch nicht, wenn man nicht die richtige Meinung hatte“, sagt er.

Die Filbinger-Affäre

Doch er lässt sich von seinen Visionen nicht abbringen. Schulz unterstützt kommunistische Bewegungen, die nach dem Verbot der KPD im Untergrund arbeiten. Er verteilt Flugblätter mit kommunistischer Propaganda. „Eines Tages wurde ich gefragt, ob ich ein Päckchen an der Grenze abgeben könnte.“ Er hinterfragt nicht, was sich in dem Paket befindet. Zu abenteuerlustig ist der 21-jährige Peter Schulz damals. Alles läuft glatt. Erst nach der Übergabe an der Grenze erfährt er, was er in der DDR ablieferte. „Es waren die originalen Dokumente, also Urteilssprechungen, die der Richter und Ministerpräsident Baden-Württembergs, Hans Filbinger, in der NS-Zeit aussprach. Todesurteile für geflohene Soldaten, die teilweise noch im April 1945 vollstreckt wurden und die Filbinger nach Ende des Zweiten Weltkrieges leugnete.“

Die Filbinger-Affäre Die Filbinger-Affäre oder der Fall Filbinger im Jahr 1978 war eine Kontroverse um das Verhalten Hans Filbingers (1913–2007) in der Zeit des Nationalsozialismus und seinen Umgang damit als Ministerpräsident Baden-Württembergs. Sie begann im Februar 1978 mit Filbingers Unterlassungsklage gegen den Dramatiker Rolf Hochhuth, der ihn öffentlich als „furchtbaren Juristen“ bezeichnet hatte. Im weiteren Verlauf wurden vier Todesurteile entdeckt, die Filbinger als Militärrichter der Kriegsmarine 1943 und 1945 beantragt oder gefällt hatte. Er bestritt zuvor drei davon und gab dann an, sie vergessen zu haben, hielt aber an ihrer Rechtmäßigkeit fest. Angesichts der wachsenden öffentlichen Kritik verlor er den Rückhalt der CDU, der er seit 1951 angehörte. Daraufhin trat er am 7. August 1978 als Ministerpräsident zurück. Seine bis zu seinem Tod am 1. April 2007 fortgesetzten Rehabilitierungsversuche und eine umstrittene Trauerrede Günther Oettingers für ihn hielten die Erinnerung an die Affäre wach. Sie beeinflusste die Vergangenheitsbewältigung in der Bundesrepublik Deutschland und die Rehabilitierung der Opfer der NS-Militärjustiz. Filbingers Verhalten in der NS-Zeit gilt heute als Beispiel für das Versagen vieler Mitläufer unter damaligen Juristen. Quelle: Wikipedia

Im Visier der Polizei

Nachdem die Dokumente ans Licht kommen, tritt Filbinger zurück. Peter Schulz hat einen erheblichen Anteil zur Aufklärung der Filbinger-Affäre geleistet und rückt in der BRD immer weiter ins Visier der Polizei. Unbequeme Menschen sind auf beiden Seiten der Mauer nicht gern gesehen.

Noch denkt Peter Schulz nicht an eine Flucht in den Osten. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, fehlt noch – und den lieferte eine Frau. 1964 verliebt sich Peter Schulz in Gisela Schulz. Beide tragen schon vor ihrer Heirat den gleichen Nachnamen. Ihre Liebe ist von Anfang an groß. „Meine Frau vertraute mir sehr früh an, dass sie seit ihrer Kindheit von ihrem Stiefvater missbraucht wurde.“ Der Stiefvater ist gewalttätig und stellt sich von Anfang an gegen die Beziehung seiner Stieftochter zu einem sozialistischen Anhänger. Er findet auch heraus, dass Peter Schulz etwas mit der Filbinger-Affäre zu tun hat, und verrät ihn an die Polizei. Es ist der Startschuss für die Flucht der beiden jungen Verliebten. „Uns war schnell klar, dass wir fliehen müssen.“

Die Flucht

Ein durch Mauern geschütztes sozialistisches Nachbarland kommt den beiden wie gerufen, obwohl sie zunächst noch von einer Flucht nach Italien träumen. Italien kennt Peter Schulz, da er einige Monate dort gearbeitet hatte. „Aber wir hatten Angst, dass der Stiefvater uns dort finden könnte.“

Mit einem vollgepackten VW Käfer und starkem Herzklopfen machen sich die beiden am 7. Oktober 1965 auf den Weg zum Grenzübergang Lauenburg/ Horst. Die Grenzpolizisten sind nicht überrascht, als sie von den beiden hören, dass sie in der DDR bleiben wollen. „Sie kannten das schon, wir waren ja nicht die Einzigen, die in die DDR flohen.“ Ungewöhnlich war es aber schon. Im geteilten Deutschland flüchteten zwischen 1949 und 1988 etwa 3,3 Millionen Menschen in die Bundesrepublik. Zum Vergleich: Etwa 400 000 von ihnen kamen wieder zurück in die DDR. Dagegen flohen etwa 200 000 im Westen geborene Bürger nach Ostdeutschland.

Das Aufnahmelager

Gisela und Peter Schulz kommen zusammen mit anderen Westdeutschen in das Aufnahmelager Pritzier. „Wir wurden befragt, warum wir in der DDR leben wollten, und vermutlich wurden wir auch von der Stasi genau überprüft.“ Peter Schulz beschreibt die Befragungen als „nicht unangenehm“ oder „überheblich“. Vielmehr seien sie freundlich aufgenommen worden. Drei Wochen leben sie in den Baracken des Aufnahmelagers, bevor sie eine Wohnung in Rathenow bei Potsdam beziehen können. Ihr neues Leben beginnt. Zunächst arbeitet Peter Schulz als Produktionsarbeiter in einem Chemiefaserwerk. Seine Frau verdient als Schreibkraft Geld.

Leise Zweifel und fünf Kinder

1973 nehmen die beiden die Staatsbürgerschaft der DDR an. Peter Schulz arbeitet als Herbergsleiter in Milow und seine Frau studiert zunächst an der Abendschule, um später als Grundschullehrerin arbeiten zu können. Von ihrem Stiefvater hört sie nie wieder ein Wort. Die beiden sind glücklich. Sie bekommen fünf Kinder, vier Jungen und ein Mädchen, und leiten gemeinsam eine Jugendherberge.

Doch 1986 tauchen bei Peter Schulz erste Zweifel an der Umsetzung des in der DDR praktizierten Sozialismus auf. Als durch den Bürgermeister in seiner Jugendherberge ungarische Gastarbeiter einziehen sollen, stellt sich Peter Schulz dagegen. „Ich wollte keine Bauarbeiter in meiner Jugendherberge“, erklärt er. Ein Machtkampf beginnt, den Peter Schulz verliert. Er wird zur Kündigung gezwungen und ein altbekanntes Problem wird deutlich: „Die Machtspiele und der Machtmissbrauch zwischen den Menschen wiederholen sich in der Geschichte der Zeit.“

Die politische Wende

Gisela und Peter Schulz ziehen mit ihren Kindern nach Gnevsdorf ( Plau am See) und verbringen dort die Wendezeit. Noch einmal stellt sich ihr Leben vollkommen auf den Kopf und ein weiteres Mal zeigt das Paar, wie anpassungsfähig es ist. „Wir haben uns als Markthändler selbstständig gemacht.“ Elf Jahre lang ziehen sie mit ihrem Wohnwagen durch Deutschland. Sie verkaufen zunächst Schuhe und Lederwaren. Später vermieten sie Party-Zelte und stellen bei Festen ihre Hüpfburg und elektrische Autos zur Verfügung.

48 Jahre und sieben Monate sind Peter und Gisela Schulz miteinander verheiratet. Dann stirbt sie und hinterlässt die wohl schmerzlichste Lücke in seinem Leben. „Ihr Stiefvater hat sie nie gefunden, das war für mich immer das Wichtigste. Wir haben ruhig und gut in der damaligen DDR gelebt und ich bereue nicht eine getroffene Entscheidung meines vielleicht eher ungewöhnlichen Lebens.“

Von Carolin Riemer