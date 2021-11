Zuglinie RE5 Grimmen: Wie geht es auf der Baustelle auf den gesperrten Gleisen weiter

Grimmen

Lärm, Getöse und große Maschinen sind neben dem alten Bahnhofsgebäude in Grimmen zu hören und zu sehen. Die Bauarbeiten an den Gleisen und Nebenanlangen sind in vollem Gange. Seit dem 1. September ist die Zugstrecke ab Grimmen in Richtung Süden bereits gesperrt. Nach der Endhaltestation Grimmen geht es für Reisende und Pendler nur noch mit dem Ersatzbus weiter. Was hat sich bis jetzt getan und wird der Ersatzbus angenommen?

Grund für die langwierige Sperrung der Zugstrecke der Linie RE 5 ist die Erneuerung von Streckenabschnitten und Bahnbrücken zwischen Neubrandenburg und Stralsund. Zwischen Altentreptow und Grimmen bleibt die Sperrung im ersten Abschnitt bis zum 11. Dezember durchgehend bestehen. „Hier erneuert die DB die Eisenbahnbrücken Barkower Straße und Peenebrücke. Dazu werden in dem Streckenabschnitt rund zwei Kilometer Gleis erneuert“, sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Neben dem alten Bahnhofsgebäude erstreckt sich die Großbaustelle direkt gegenüber des Kursana-Domizils Quelle: Christin Assmann

Anschließend sei die Sperrung bis 30. Juni 2022 erforderlich. Denn während der Vollsperrung der Strecke sollen bis Anfang April zwischen Grimmen und Demmin fünf neue Durchlässe gebaut werden. In drei Abschnitten auf insgesamt fünf Kilometern werden dazu Gleise ausgewechselt und im Zuge dessen der Untergrund ertüchtigt. Das bedeutet, der Boden wird behandelt, um zukünftig die neuen Gleise und die durch die Bahn entstehenden Lasten besser tragen zu können. Diese Fortschritte sind auf der Baustelle in Grimmen bereits festzustellen. Im nächsten Schritt, dem Aufbauen, wird ein stabilisierter und geebneter Untergrund hergestellt.

Im Zuge der notwendigen Bauarbeiten wird der Tunnel zwischen Gutenbergstraße und Kirschenallee erneuert und verbreitert. Quelle: Almut Jaekel

Eine weitere Baustelle wird der Tunnel zwischen Gutenbergstraße und Kirschenallee, der grundhaft erneuert werden soll. „Bei diesem Vorhaben, das mit der Stadt Grimmen abgestimmt wurde, soll der Tunnel so breit ausgebaut werden, das der Radverkehr im Gegenverkehr möglich ist“, erklärt Heike Hübner, Fachbereichsleiterin für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung. Aus diesem Grund sei entschieden worden, sich an den vorbereitenden Maßnahmen zu beteiligen. Außerdem soll die Verknüpfung der Tribseeser Vorstadt ausgebaut werden, um mittels Gutenbergstraße über das Röhrhorn in die Altstadt zu gelangen. Die Prüfung sei von der Deutschen Bahn ausgegangen und die Erneuerungen notwendig, da die Unterführung dem vorgeschriebenen, sicherheitstechnischen Zustand nicht entspräche.

Der Sprecher der Deutschen Bahn gibt für den genannten Zeitraum an: „Gerade bei dem Bauvorhaben Peenebrücke wird in großem Umfang dem Natur- und Umweltschutz, wie zum Beispiel den Lebensräumen von Amphibien und Reptilien, dem Fischotter oder Vögeln und Schmetterlingen, Rechnung getragen“. Des Weitern wird betont: „Während der Bauarbeiten können Lärm und Erschütterungen nicht ausgeschlossen werden.“

Unter den Nachbarn der angrenzenden Grundstücke soll der Lärm bereits für Diskussion gesorgt haben. Das Kursana-Domizil liegt der großen Baustelle genau gegenüber. „Beschwerden wurden von den Bewohnern bisher nicht geäußert. Wir wissen, dass die Arbeiten und Erneuerungen notwendig sind, um den Zugverkehr in Zukunft zu regeln“, sagt Direktorin Irene Salomo und ergänzt: „Wir freuen uns über das Endergebnis. Die Baustelle wird nicht intensiv wahrgenommen, so laut ist es nicht.“

Aus dem Zug in den Bus – „Das ging alles flott und ohne Wartezeiten“

Um weiterhin die Beförderung zu sichern, bietet das Eisenbahnverkehrsunternehmen Ersatzverkehr mit Bussen an. Dazu fährt stündlich ein Bus am Bahnhof in Grimmen ab. Unter anderem von Fahrer Vitalii Polanski, der die Strecke zweimal am Tag von Altentreptow bis Grimmen hin und zurück fährt. „Zu den Pendlerzeiten wird der Bus gut genutzt. Am Wochenende sind nicht so viele Fahrgäste, dann schon eher mehr am Freitag“, bemerkt der Busfahrer.

So wie Rosemarie Beckmann, die ihre Schwester in Grimmen regelmäßig besucht. „Es ist alles super geregelt. Ich bin aus dem Zug gestiegen und der Bus stand bereit. Das ging alles flott und ohne Wartezeiten“, erklärt die Berlinerin und sagt lachend: „Besser als in Berlin mit der S-Bahn zu fahren und dann lief das Radio noch nebenbei – das ist schon angenehm“.

