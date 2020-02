Zum Frühstück mit einem Richter aus Grimmen

Grimmen

Egal ob in der Sauna oder bei privaten Feierlichkeiten: Richter Thomas Kopsch muss in den unmöglichsten Situationen Fragen zum Strafrecht beantworten. „Finden Sie nicht auch, dass in Deutschland Verbrecher zu lasch bestraft werden?“, fragen nackte Leute ihn in der Sauna. „Warum hast du den Unfallverursacher, der zwei Frauen totfuhr, nicht zu einer Freiheits-, sondern zu einer Bewährungsstrafe verurteilt?“, fragen Bekannte beim gemeinsamen Abendessen.

Als Richter müsse man sich oft rechtfertigen und erklären, auch wenn man die Robe gerade nicht trägt. Aber der 58-jährige Richter des Amtsgerichts Stralsund bleibt niemandem eine durchdachte Antwort schuldig. Das bewies er auch am Dienstagvormittag beim Männerfrühstück des Sozialverbandes in Grimmen.

Das Strafmaß sollte ausgeschöpft werden

Der Richter, der in Grimmen lebt, findet nicht, dass das Strafmaß zu „lasch“ sei: „Aber man muss die Gesetze und auch das Strafmaß ausschöpfen.“ Natürlich komme es oft zu einem Konflikt mit der Öffentlichkeit. „Viele Menschen wünschen sich vielleicht, dass wir die Täter teeren und federn sollten, um sie dann durchs Dorf zu treiben.“ Thomas Kopsch betonte aber auch, dass er die Gesetze nicht mache, sondern sie lediglich anwende.

Erst wird getrunken und dann gestritten

Vor elf Jahren schloss das Gericht in Grimmen. Seitdem spricht er Recht im Amtsgericht. Und dort werden nicht die schlimmen Totschlag-Verhandlungen geführt. Hier sitzen vielmehr Diebe, Betrüger, Verkehrssünder und Schläger auf der Anklagebank. Nach 30 Jahren Berufserfahrung kann der Richter eines genau sagen: „Die meisten Straftaten passieren unter Bekannten und nach dem Genuss von Alkohol.“ Da wird bei der Silvester-Party zu viel getrunken und dem Partner oder dem Freund gehörig die Meinung gesagt. Oft arten diese Meinungsverschiedenheiten dann aus. „Aber kennen tun sie sich meistens alle“, sagt Kopsch.

Täter stammen aus zerrütteten Familien

Nicht unterschreiben kann er die Aussage: Man kann heutzutage ja kaum noch auf die Straße gehen. Früher war alles besser und sicherer. „Ich kann nur vom Raum Grimmen und Stralsund sprechen, aber dem ist nicht so. Hier ist es sicher und sehr ruhig.“ Die meisten Täter seien Menschen ohne Berufsabschluss, haben Alkohol- oder Drogenprobleme, stammen aus zerrütteten Familien und stellen hohe Ansprüche an das Leben. Oft komme es vor, dass vor Kopsch schon die gesamte Familie saß: Kinder, Eltern, Großeltern, die alle in ihrem Leben schon straffällig wurden.

Manche Geschichten machen betroffen

Der Richter ist Mensch geblieben. Manchmal treffen ihn die Lebensgeschichten der Angeklagten, aber verurteilen muss er sie natürlich trotzdem. Da pflegt beispielsweise ein Ehepaar aus Ribnitz-Damgarten den behinderten Enkel. Ihr Sohn hat Drogenprobleme und ihre Rente bessern sie sich mit dem Austragen von Zeitungen auf. Doch sie geben den Zuverdienst nicht bei der Arge an. Richter Kopsch muss sie verurteilen, aber es trifft ihn.

Für andere findet er harte Worte. Ein Geisterfahrer rast 60 Kilometer auf der Autobahn in Grimmen in die falsche Richtung. Als Richter Kopsch den Angeklagten fragt, warum er 60 Kilometer weit fuhr, bekommt er eine Antwort, die ihn erschüttert. Der Geisterfahrer hatte sein Portemonnaie auf einer Raststätte vergessen und wollte dieses abholen.

Verhandlungen wegen Banalitäten

Es gibt aber auch viele Fälle, die er wegen Geringfügigkeit am liebsten gar nicht verhandeln möchte: Da lernen sich Mann und Frau in einer Singlebörse kennen und verbringen die Nacht miteinander. „Sie stellten wohl fest, dass es nicht so gut läuft und der Mann pinkelt der Frau auf das Bett.“ Leider einigen sich viele Menschen bei solchen Banalitäten nicht eigenständig. „Nein, dann wird das abgestritten und Zeugen werden vorgeladen.“ Richter Kopsch schlägt die Hände vors Gesicht. Ja, der Job des Richters ist nicht leicht. Aber Thomas Kopsch liebt ihn. „Jeden Tag fahre ich gern ins Gericht – und das seit 30 Jahren.“

Richter im Namen des Volkes Thomas Kopsch ist 58 Jahre alt und arbeitet seit 30 Jahren als Richter. Bis zur Schließung des Gerichts in Grimmen sprach er hier im Namen des Volkes die Urteile. Seit elf Jahren ist er am Amtsgericht Stralsund für einen riesigen Bereich zuständig. Das Amtsgericht ist seit 2015 mit der Zweigstelle in Bergen für eine riesige Region zuständig. Das Gebiet umfasst Stralsund, Rügen und Nordvorpommern. Das Amtsgericht bildet die unterste Ebene im deutschen Justizsystem. Hier werden beispielsweise Strafsachen verhandelt, bei denen keine Freiheitsstrafe von mehr als vier Jahren zu erwarten ist. Schwere Verbrechen gehen direkt ans Landgericht.

Lesen Sie mehr:

Das sind die zehn spektakulärsten Kriminalfälle in MV 2019

Das sind Vorpommerns dümmste Verbrecher

Streitatlas: Friedfertiges Vorpommern

Umfrage: Leben Sie gern in Grimmen?

Von Carolin Riemer