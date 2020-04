Zusätzlich zu den Einkaufshelden: Junge Union bietet jetzt auch Maskenbörse

Grimmen

Seit Montag gilt beim Einkaufen und bei der Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Mecklenburg-Vorpommern ein Mund-und-Nasenschutz-Pflicht. Eine Maßnahme, in der der Landesvorsitzende der Jungen Union Mecklenburg-Vorpommern Georg Günther einen Sinn sieht und die die Junge Union mit einer Maskenbörse unterstützt.

Jeder kann mitmachen

„Wir als Junge Union möchten die Bevölkerung unterstützen und neben den Einkaufshelden einen weiteren Beitrag leisten, um diese Krise gemeinsam zu bewältigen. Deshalb bieten wir eine Maskenbörse an“, informiert er. Bei dieser Börse könne sich jeder anmelden, der Masken übrig hat und diese den Menschen zur Verfügung stellen möchte. „Statt nach dem Staat zu rufen und Masken ausschließlich von diesem zu fordern, packen wir eigenverantwortlich an.

Jeder kann mitmachen und so etwas für unsere Gesellschaft und gegen Covid-19 beitragen“, wirbt er. Mit der Börse wolle die Junge Union den Abruf von Masken erleichtern. „Wir danken allen, die jetzt schon dabei sind“, so Günther.

Junge Union kritisiert Vorgehensweise der Ministerpräsidentin

Allerdings hagelt es vonseiten der Jungen Union auch herbe Kritik an der Vorgehensweise der Ministerpräsidentin des Landes. Günther sehe bei den Lockerungen von Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie einen Sinn für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Der Schutz der Mitmenschen vor einer Ansteckung mit Covid-19 stehe bei der sogenannten Maskenpflicht im Vordergrund. „Allerdings muss die Vorgehensweise unserer Ministerpräsidentin in der letzten Woche klar hinterfragt werden. Zunächst gab es eine Sollvorschrift, dann eine Verpflichtung für das Tragen im ÖPNV und später eine Erweiterung auf die Geschäfte in unserem Bundesland. Jedes Mal musste sich Frau Schwesig medienwirksam mit einer Neuerung vor den Kameras präsenteren und etwas Neues zu der Thematik Mund-und-Nasen-Schutz verkünden. Das kurzfristige und überhastete Handeln der Ministerpräsidentin fördert nicht die Akzeptanz in der Bevölkerung“, meint er.

Die Junge Union fordere von der Ministerpräsidentin, dass sie die Bürger und das Landesparlament bei ihren Entscheidungen mehr mitnehme und Transparenz schaffe.

Weitere Informationen zur Maskenbörse unter www.die-heldenboerse.de/maskenboerse

