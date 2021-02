Zusammenstoß mit Hirsch: Wildtier kann nach Unfall flüchten

Abtshagen

Am Samstag gegen 11 Uhr ereignete sich ein Wildunfall. Ein Fahrzeug der Marke „Seat“ stieß hierbei mit einem Hirsch zusammen.

Fahrer bleibt nach heftigem Zusammenstoß unverletzt

Ein 31-Jähriger war am Samstagmittag mit seinem „Seat“ auf dem Weg von Stralsund nach Grimmen. Er befuhr die Bundesstraße 194, als er in Höhe der Abfahrt Glashagen einen Hirsch frontal erwischte. Der Fahrer wurde bei dem heftigen Zusammenstoß nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Frontscheibe und das Dach waren stark beschädigt. Die Polizei schätzte den Schaden auf zirka 20 000 Euro.

Der Hirsch war nach dem Zusammenstoß noch in der Lage wegzulaufen.

Trotz teilweise starkem Schneefalls am Wochenende hielten sich die witterungsbedingten Unfälle aber glücklicherweise in Grenzen.

Von Raik Mielke