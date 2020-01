Zuschauerrekord beim 13. Handelshof-Vorpommern-Cup

Grimmen

Es ist eines der größten Hallenfußball-Turniere des Landes. Der „Handelshof-Vorpommern-Cup“ entwickelt sich immer mehr zum Zuschauermagnet. Die OSTSEE-ZEITUNG war beim Budenzauber mit dabei und schaute einmal hinter die Kulissen des Sport-Events.

Als Christian Bockhahn am Freitagabend im Scheinwerferlicht und Party-Nebel die 13. Auflage des Turniers eröffnet, liegt bereits ein halbes Jahr Vorbereitung hinter dem Organisationsteam. „Wir beginnen gleich nach der Sommerpause mit der Planung. Wir haben den Anspruch, Jahr für Jahr unser Turnier weiterzuentwickeln und dementsprechend steigt der Organisationsaufwand“, erklärt Bockhahn, der am Wochenende insgesamt 14 Stunden lang die Spiele moderierte.

Ein Ritterschlag für den „Handelshof-Vorpommern-Cup“ war sicher die Teilnahme der Traditionsmannschaft des Bundesligisten 1. FC Union Berlin. „Ich habe ja schon ein lockeres Mundwerk und auch am Mikrofon immer einen flotten Spruch auf den Lippen, aber als die Union-Legende Torsten Mattuschka neben mir stand, hatte ich definitiv eine Gänsehaut“, gibt Christian Bockhahn zu.

Die „Eisernen“ siegen in Grimmen, sind begeistert von der Atmosphäre und können sich eine erneute Teilnahme durchaus vorstellen. „Es hat wirklich Spaß gemacht. Man merkt, mit wie viel Leidenschaft dieses Turnier vorbereitet wurde“, lobt Torsten „Tusche“ Mattuschka, der für Energie Cottbus und Union Berlin von 2002 bis 2016 insgesamt 337 Profispiele absolvierte und hierbei 63 Tore erzielte.

Nicht zuletzt die Kicker der „Eisernen“ sorgten dafür, dass sich bereits am Freitagabend ein Zuschauer-Trend abzeichnete. Die Halle ist an allen drei Tagen bis auf den allerletzten Platz gefüllt. „Ich kann mich nicht erinnern, dass es in den Vorjahren dermaßen voll war“, sagt Besucher Rainer Telke. Insgesamt strömten am Wochenende rund 1000 fußballbegeisterten Leute in die Sporthalle „Südwest“.

20 Helfer hatten so alle Hände voll zu tun. Neben der Verpflegung der Besucher, galt es für einen reibungslosen Ablauf der insgesamt 24 teilnehmenden Mannschaften mit rund 288 Sportlern zu sorgen.

Am Rande des 13. Handelshof-Vorpommern-Cups wurde zudem für den Verein „Nestflüchter“, der sich in Greifswald um Frühgeborene kümmert, eine Spendenaktion durchgeführt.

Zur Unterstützung des Greifswalder Vereins „Nestflüchter“, der sich um Frühgeborene kümmert, wurden Spenden gesammelt. Die Kicker von „Union Berlin“ brachten ein unterschriebenes Trikot der aktuellen Bundesliga-Mannschaft mit. Am Samstagmittag lag das Höchstgebot schon bei 200 Euro. Quelle: Raik Mielke

Von Raik Mielke