Zwei Brände in Brandshagen beschäftigen die Polizei

Brandshagen

Gleich zweimal brannte es am Wochenende in Brandshagen – die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden gibt, wird derzeit geprüft.

12 000 Euro Schaden bei Brand vor Netto-Markt

Am Sonnabend um 4.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr zum ortsansässigen Netto-Markt gerufen. Vor dem Einkaufsmarkt brannte ein Unterstand. Hierbei wurden 28 Körbe beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro.

Am Sonntag ging dann eine rund 15 Meter lange Hecke in der Nähe des Sportplatzes in Flammen auf. Der Eigentümer konnte den Brand selber löschen. Die Polizei klärt nun einen möglichen Zusammenhang der beiden Brände in Brandshagen.

Von Raik Mielke