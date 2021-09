Wendisch Baggendorf

Am Sonntag sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Wendisch Baggendorf aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Die vorzeitige Wahl ist notwendig geworden, weil Bürgermeister Patrick Düwel vor einigen Monaten sein Mandat niedergelegt hatte. Seither übernahm Manuel Hagedorn als Stellvertreter kommissarisch. Mit Nils Lewing und Ingo Hein bewerben sich nun zwei junge Kandidaten um das Amt des Bürgermeisters.

Die Gemeinde Wendisch Baggendorf: 443 Einwohner können am Sonntag ihre Stimme abgeben

Das Wahllokal befindet sich in Leyerhof – einem Ortsteil der Gemeinde Wendisch Baggendorf. Quelle: Raik Mielke

Die Gemeinde Wendisch Baggendorf liegt nordwestlich von Grimmen und hat 535 Einwohner. Verwaltet wird die Gemeinde vom Amt Franzburg-Richtenberg. Zuvor gehörte die Gemeinde bis zum 15. Februar 2004 zum aufgelösten Amt Trebeltal und besteht aus den Ortsteilen Wendisch Baggendorf, Bassin, Borgestedt und Leyerhof. Am Sonntag sind in der Gemeinde 443 Bewohnerinnen und Bewohner zur Wahl aufgerufen. Das Wahllokal befindet sich in der Bürgerbegegnungsstätte in Leyerhof. Das Wahllokal ist von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Normalerweise hätte Wendisch Baggendorf erst im Jahre 2024 zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. „Der bisherige Bürgermeister Patrick Düwel hatte sein Mandat aber niedergelegt“ erklärt Amtsleiterin Brigitte Karallus. Somit mussten laut Kommunalverfassung vorgezogene Neuwahlen angesetzt werden. „Glücklicherweise können wir diese an diesem Wahl-Sonntag durchführen. Es gibt zwei Kandidaten, die sich um das Amt bewerben“, informiert sie.

Patrick Düwel wurde erst im Juni 2019 mit damals 29 Jahren zum Bürgermeister gewählt. Er bekam damals 187 Ja-Stimmen aus der Gemeinde – 59 Wahlberechtigte stimmten gegen ihn.

Nils Lewing: 34-Jähriger aus Bassin will Zusammenhalt in der Gemeinde stärken

Bürgermeisterwahlen in der Gemeinde Wendisch Baggendorf: Bewerber Nils Lewing (Jahrgang 1987). Quelle: Privat

Nils Lewing ist 34 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Der Vertriebsbeauftragte lebt mit seiner Familie in Bassin. Seit 2016 ist er Mitglied der Wählergruppe Wendisch Baggendorf und seit drei Jahren deren Vorsitzender. Der Bürgermeister-Kandidat lebt seit 1995 in der Gemeinde. Seit der letzten Wahl im Jahre 2019 gehört Lewing der Gemeindevertretung an. „In erster Line stehe ich zur Wahl, um die Zukunft der Gemeinde mitzugestalten“, sagt er und ergänzt: „Vor allem im Sinne und zum Wohle der Mitbürger der Gemeinde.“ Wie der Kandidat bestätigt, hat er hinsichtlich der Gestaltung zahlreiche Wünsche und Ideen. Viel wichtiger ist nach seinen Äußerungen aber eine klare und offene Kommunikation miteinander. „Mir ist es wichtig, den Zusammenhalt in der Gemeinde zu stärken. Durch Kontinuität und transparente Kommunikation möchte ich die Bürger mitnehmen und animieren, die Zukunft der Gemeinde zu gestalten“, sagt er.

Ingo Hein: Bereits der Vater war Bürgermeister der Gemeinde

Kandidat Ingo Hein (Jahrgang 1989) Quelle: Privat

Ingo Hein ist 32 Jahre alt, verheiratet und Vater eines Kindes. Beruflich ist der Kandidat als Lehrer in Prohn tätig. Seit einiger Zeit ist der in Leyerhof lebende Mann Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, der in Franzburg zusammenkommt. Der junge Mann ist der Meinung, dass man die Gemeinde für die Zukunft fit machen muss. „Ich stehe für einen soliden Finanzhaushalt und dementsprechend gilt es immer wieder zu prüfen, welcher Projekte man sich als Gemeinde annimmt“, sagt er. Für Ingo Hein – dessen Vater bereits Bürgermeister der Gemeinde war – ist es hierbei wichtig, sich stets die Frage zu stellen, ob es der Gemeinde nützt. Der Bürgermeister-Kandidat würde eine höhere Bürgerbeteiligung anstreben. „Man muss die Leute ermuntern, häufiger zu den Gemeindevertretersitzungen zu gehen und dort Anliegen zu äußern. Nur so bekommt man ein Feedback und kann auch etwas verändern“, findet er. In der Gemeinde möchte er sich für mehr Transparenz einsetzen. „Wir müssen wieder über Themen in den einzelnen Ortsteilen gemeinsam und nicht hinter vorgehaltener Hand reden“, sagt er.

Von Raik Mielke