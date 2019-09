Rostock

Mehr als 1700 Menschen haben sich bereits an der zweiten Phase des großen OZ-Dönerladen-Tests der OSTSEE-ZEITUNG beteiligt und für ihren Favoriten abgestimmt. Während sich in den Regionen Grevesmühlen und Grimmen schon jetzt mögliche Gewinner abzeichnen, bleibt es in Rostock und Umgebung weiterhin spannend. Wer verdient Ihrer Meinung nach den Titel „Beliebtester Dönerladen in MV“? Noch läuft die Abstimmung.

Einer der bekanntesten – und offenbar auch beliebtesten – Dönerläden in Rostock und Umgebung ist der „Best Kebap“ am Doberaner Platz. Mit 12,6 Prozent der Stimmen liegt er momentan in der Abstimmung vorn. Das kann sich aber schnell ändern: Die Imbisse „Dönerbiz“ am Rostocker Hauptbahnhof und „Silvias Truck Stop“ in Broderstorf sind ihm mit 7,8 und 7,3 Prozent dicht auf den Fersen.

Klarer Favorit auch in Bad Doberan

Wird das „Truong Thanh China-Thai Bistro“ regionaler Sieger in Bad Doberan? Gute Chancen hätte es. Mit 40,3 Prozent der Stimmen geht der Imbiss in der Doberaner Mollistraße 8 derzeit als klarer Favorit hervor. Der „Chinaimbiss Nguyen Duc Thanh“ in Nienhagen liegt mit 16,9 Prozent deutlich dahinter.

In Wismar isst man am liebsten beim „ Antalya Döner“. Mit 55 von 147 Stimmen geht dieser in Führung. In der ersten Phase des OZ-Dönerladen-Tests schwärmten die Vorschlaggeber von der Frische des Salats und dem entspannten Ambiente des Ladens. Der Wismarer „ Badem Grill“ landet derzeit mit 35 Stimmen auf Platz zwei.

„Khan Imbiss “ in Klütz sehr beliebt

In Grevesmühlen und Umgebung sind sich die bisherigen Teilnehmer der Umfrage einig, welcher der beste Dönerladen der Region ist: Der „Khan Imbiss“ in Klütz liegt momentan mit 61,4 Prozent der Stimmen vorn. Es folgt der Imbiss „First Kebap by Aslan“ in Grevesmühlen, der bisher 18,6 Prozent der Stimmen erreicht hat.

In der Region Ribnitz-Damgarten würde aktuell der „Euro Grill“ mit 18,4 Prozent der Stimmen gewinnen. Einen großen Vorsprung hat der Imbiss dabei nicht: Es folgen die Dönerläden „Hanse Grill“ mit 14,3 Prozent, „ Mecklenburg Döner-Pizza“ und der Fischwagen mit jeweils 12,2 Prozent. In der Nominierungsphase stach letzterer mit seinem Lachsdöner im Paprika-Olivenbrot unter den Vorschlägen heraus.

Viele Umfrage-Teilnehmer in Grimmen

In Grimmen und Tribsees ist die Teilnahme an der Umfrage rege. 239 Menschen haben bereits für ihren Favoriten abgestimmt. Momentan führt der Laden „Zum Imbiss Eck“ von Jens Henschel in Grimmen mit mehr als der Hälfte der Stimmen (52,3 Prozent). Das „ Bistro 2000“ liegt mit 23,8 Prozent deutlich dahinter.

Und wo isst man in der Region Stralsund am liebsten Döner? Den Teilnehmern zu urteilen ist das „ Bistro 90“ der beste Dönerladen in der Hansestadt. Der Imbiss von Cafer Celiker führt aktuell mit 26,6 Prozent der Stimmen. „Die Gäste mögen das Bistro, weil es hier im Döner frisch gegrilltes Gemüse, frischen Salat mit Rucola und Petersilie gibt. Außerdem sind Cafer und seine Kollegen immer nett, selbst wenn im Laden die Hölle los ist“, meint ein Stralsunder Stammgast.

Auf der Insel Rügen würde momentan der „ Döner Kebab Alibaba Imbiss“ in Bergen mit 18,9 Prozent die Abstimmung gewinnen. Der Döner am Bergener Bahnhof liegt mit 16,8 Prozent nur knapp dahinter.

Serkan Selçuk verrät sein Erfolgsrezept

In Greifswald und Umgebung stimmen derzeit die meisten Teilnehmer für das „ Alex Bistro“ von Serkan Selçuk ab. Der Greifswalder Dönerladen erhält 33,2 Prozent der Stimmen. Sein Erfolgsrezept? Auf Nachfrage nennt Selçuk die Schlagworte „frisch“, „vital“ und „sauber“. Der Greifswalder Imbiss „1001 Nacht“ schneidet ebenfalls gut in der Abstimmung ab. Mit 18,7 Prozent der Stimmen ist er aktuell der zweitbeste Döner in der Region. Kann er das „ Alex Bistro“ noch überholen?

Auf der Insel Usedom liegt derzeit „Kauti’s Bistro“ in Ahlbeck mit 43,2 Prozent der Stimmen vorn. „ Halil Imbiss“ in Wolgast folgt mit 16,1 Prozent. „ Halil Döner“ in Zinnowitz konnte bisher 15,3 Prozent der Stimmen für sich gewinnen.

Im südlichen MV konkurrieren derzeit die Güstrower Dönerläden „ Ali Baba Grill“ mit 13,3 Prozent und der „ Imbiss Südtreff“ mit 10 Prozent der Stimmen um den Spitzenplatz. Ebenfalls beliebt ist der „ Istanbul Grill Bistro“ in Krakow am See (10 Prozent).

Von Pauline Rabe