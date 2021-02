Grimmen

Mehr als 28 Jahre lang war die Grimmener Redaktion der OSTSEE-ZEITUNG in der Bahnhofstraße 11 zu Hause. In diesen Tagen ziehen wir um: nicht einmal 150 Meter weiter in Richtung Grimmener Altstadt. Moderne Räume in einem geschichtsträchtigen Haus werden ab der nächsten Woche Wirkungsstätte der Redakteure sein.

Tägliche Infos digital und gedruckt

Nicht ändern wird sich unsere Aufgabe: Sie täglich mit neuen, interessanten Information aus Ihrer Heimat, aus Grimmen und den umliegenden Dörfern zwischen dem Strelasund und dem Trebeltal, zwischen der Grenze nach Greifswald und bis vor die Tore der Stadt Stralsund zu versorgen. Und das nicht nur in unserer gedruckten Ausgabe, sondern immer mehr auch mit vielfältigen digitalen Angeboten wie der digitalen Ausgabe OZ+.

Eröffnung live im Netz verfolgen

Und weil die Zukunft des Lokaljournalismus im Digitalen liegt und auch wegen der Corona-Pandemie und der deshalb geltenden Kontaktbeschränkungen feiern wir die Eröffnung unserer neuen Redaktion vor allem digital. Sie alle können aber bei den gestreamten Gesprächen mit interessanten Gästen und kleinen Konzerten am 4. März live dabei sein.

Dann gibt es auch eine kleine digitale Führung durch die neue Redaktion und unser Team stellt sich vor. Über den genauen Termin und die Zugangsmöglichkeiten informieren wir Sie demnächst.

Umfrage zu Grimmen und den Landkreis

In einer extra für die Eröffnung erstellten Umfrage wollen wir uns ein Meinungsbild unserer Leser von ihrer Stadt und dem Landkreis verschaffen. Sie können uns Ihre Meinung sowie Anfragen zur Entwicklung von Stadt und Landkreis aber auch gern per Mail an Grimmen@ostsee-zeitung.de senden.

Viel Glück beim Grimmen-Quiz

Etwas zu gewinnen gibt es im Grimmen-Quiz zur Neueröffnung unserer Redaktion. Hier ist Ihr Wissen rund um die Trebelstadt gefragt. Unter allen Teilnehmern wird ein Apple iPad verlost.

Viel Spaß beim Mitmachen und viel Glück!

Von Almut Jaekel