Miltzow

Neue Schule, Feuerwehrhaus, Buswartehäuser und Dorfstraßenerneuerung – das sind einige der Vorhaben, die in der Gemeinde Sundhagen in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Um möglichst viel umzusetzen, beschlossen die Gemeindevertreter jetzt einen ehrgeizigen Haushalt.

Schulneubau in Miltzow

Das größte Projekt in der Großgemeinde mit seinen gut 5200 Einwohnern – sie fusionierte 2009 aus sieben einzelnen Kommunen – ist der Neubau des Schulkomplexes in Miltzow. Gegenwärtig gibt es in Brandshagen und Horst jeweils Grundschulen, in Reinberg eine Regionale Schule. Alle drei Standorte werden geschlossen, wenn ab Herbst 2021 die Mädchen und Jungen in Miltzow lernen. Im 15-Millionen-Euro-Projekt befinden sich Grund- und Realschule künftig unter einem Dach, sind aber räumlich ebenso wie die Schulhöfe voneinander getrennt. Weiterhin entstehen eine Bibliothek und eine Aula mit Bühne und Platz für 200 Zuschauer sowie eine Mehrzweck-Sporthalle. Sportmöglichkeiten wird es auch auf dem Außengelände geben.

Bürgermeister Helmut Krüger (CDU) Quelle: Jörg Mattern

Doch nicht nur der Bau des Objektes allein beschäftigt die Gemeindevertreter. „Wir werden jetzt bald auf die Verkehrsgesellschaft zugehen, um die Schülerbeförderung von und zur neuen Schule zu planen", sagt Bürgermeister Helmut Krüger ( CDU). Er gehe davon aus, dass der öffentliche Nahverkehr in der Region komplett neu aufgestellt werden muss.

Mit der neuen Schule hängt auch die Zukunft der alten Gebäude zusammen: In Brandshagen zum Beispiel wechselt die Kita in die Schul-Immobilie. Krüger: „Dafür muss viel umgebaut werden, das wird wieder ein enormer Kostenaufwand“, sagt er. Das jetzige Kita-Gebäude in Brandshagen soll dann ebenso wie die anderen Schulgebäude verkauft werden.

Feuerwehr Brandshagen

Fertiggestellt wird in diesem Jahr das Feuerwehrgebäude in Brandshagen – 17 Jahre, nachdem ernsthaft mit den ersten Planungen dafür begonnen worden war. Im vergangenen Jahr erfolgte die feierliche Grundsteinlegung, die Kosten liegen bei etwa 1,5 Millionen Euro. In neuen Haushalt stehen dafür für 2020 Einzahlungen in Höhe von 716700 Euro Ausgaben von 775000 Euro gegenüber. Der endgültige Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor, machte Kämmerin Anne-Kathrin Winkler im Verwaltungsamt Miltzow, zu dem Sundhagen gehört, aufmerksam. „Das Feuerwehrgebäude wird 2020 fertig, ungeachtet des Bewilligungsbescheides, sagt Krüger, der allerdings in diesen Tagen mit der positiven Information aus Schwerin rechnet.

Spielplätze auf dem Plan

Einen neuen Spielplatz in ihrem Dorf wünschen sich die Bremerhäger und sollen ihn in diesem Jahr auch bekommen. 7200 Euro sind dafür eingeplant. „Dort gibt es einen Zuwachs an jungen Familien“, erklärt der Bürgermeister. Außerdem sollen die Spielplätze in Brandshagen saniert und Geräte erneuert werden – Kosten 8400 Euro.

Einwohnerzuwachs

Die Einwohnerzahl in Sundhagen steigt jedoch nicht nur in Bremerhagen und Brandshagen. „Sie erhöht sie sich jetzt von Monat zu Monat“, sagt Krüger. Im dritten Quartal 2019 sind insgesamt 40 Sundhagener dazugekommen. Diese positive Entwicklung zeige sich auch an der Grundsteuer B, deren Einnahmen jährlich steigen.

Neue Buswartehäuschen

„Kein Kind soll in Sundhagen im Regen auf den Schulbus warten“, wünscht sich Bürgermeister Krüger. Deshalb werden Buswartehäuschen gebaut. Eines, in Klein Behnkenhagen, wurde bereits im letzten Jahr in Auftrag gegeben, weitere fünf folgen. 30000 Euro stehen insgesamt dafür zur Verfügung.

Holperdamm verschwindet

Eine große Maßnahme 2020 ist die Dorfstraßenerneuerung in Horst/ Gerdeswalde. Krüger: „Wir hoffen auf die Zuweisung im März“. Mehr als eine halbe Million Euro werden im Haushalt 2020 dafür veranschlagt. Vom Horster Dorfplatz aus bis zum Anschluss an die Asphaltstrecke in Gerdeswalde soll die Straße in einzelnen Abschnitten erneuert werden. Der Bereich am Friedhof steht unter Denkmalschutz. Verwendet werden soll ein ähnliches Pflaster wie auf dem Dorfplatz.

Nordmole marode

Weiter geht es mit Investitionen im Stahlbroder Hafen – allerdings im kleinen Umfang. „Da sich die Fischer immer mehr zurückgezogen haben momentan gibt es nur noch einen – sind große Investitionen mit Fördermitteln dort nicht mehr möglich“, schätzt Krüger ein. 2019 habe die Gemeinde in Eigenregie schon am Anlandesteg gearbeitet, jetzt stehen 50000 Euro für die Planung der Sanierung der Nordmole zur Verfügung. „Dort muss dringend etwas getan werden, die Holzplanken faulen weg“, sagt der Bürgermeister.

Mehr zur Autorin: Almut Jaekel

Lesen sie auch:

Von Almut Jaekel