"radio B2 Schlagerparty" in Grimmen: Karten heiß begehrt

Die „radio B2 Schlagerparty“ am 14. März im Grimmener Kulturhaus „ Treffpunkt Europas“ wirft bereits ihre Schatten voraus. Sabrina Berger und Vincent Gross, Newcomer der Schlagerszene, werden an diesem Abend zu Gast sein und wie Hauptorganisator und Pressesprecher Grimmens Thorsten Erdmann berichtet, sind die Karten für die heiße Schlagernacht sehr begehrt. „Deshalb bitten wir alle, die Karten für den Abend reserviert haben, diese bis spätestens Donnerstag abzuholen“, sagt er.

Reservierte Karten abholen

Die Vorbereitungen für die mittlerweile dritte Auflage der beliebten „radio B2 Schlagerparty“ laufen auf Hochtouren. Neben den beiden Schlagerinterpreten hat inzwischen auch Mick Weiser, der Kultmoderator und DJ von „radio B2“ sein Kommen zugesagt.

Schon die ersten beiden Partys des Berliner Senders sind ein großer Erfolg gewesen. Auch am 14. März rechnet Erdmann wieder mit rund 1000 Gästen im Grimmener Veranstaltungshaus. Bereits jetzt zeichne sich ab, dass das Gros der verfügbaren Karten in den nächsten Tagen vergriffen sein wird.

Ein Grund mehr, die reservierten Tickets abzuholen. „Karten, die nicht spätestens am Donnerstag abgeholt worden sind, geben wir wieder in den freien Verkauf“, informiert der Pressesprecher.

Start um 20 Uhr mit Warm-up und Happy Hour

Los geht die Party am 14. März mit einem Warm-up bereits ab 20 Uhr. Warmmachen können sich die Gäste in der ersten Stunde nicht nur beim Tanzen. „Die erste Stunde ist an den Bars Happy Hour“, berichtet Thorsten Erdmann. Bedeutet: Die Getränke gibt es zwischen 20 und 21 Uhr zum halben Preis. Um 21 Uhr übernehmen die B2-Radioprofis das Zepter im Grimmener Kulturhaus, heizen die Stimmung noch mal richtig an, bevor dann Vincent Gross und Sabrina Berger die Bühne für sich vereinnahmen.

Wer zwischenzeitlich eine Auszeit vom Trubel im großen Saal des Kulturhauses an diesem Abend braucht, muss nicht zwangsläufig etwas verpassen. „Sowohl im Café als auch in der Lounge – dem kleinen Versammlungsraum hier im Haus – wird das Geschehen im Saal live auf einer Videoleinwand übertragen“, berichtet Erdmann.

Kartenverkauf im Kulturhaus: Dienstags von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr, Donnerstag 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr

