Greifswald

Die Parteien haben im Wahlkampf geklotzt und mit Parolen und Sprüchen um die Wählergunst gebuhlt. Drei Tage nach der Wahl ließen die Parteien nun die von ihnen gemieteten und an den Einfallstraßen und Kreuzungen platzierten Großflächenplakate – so genannte Wesselmänner – abbauen. Während die Gestelle und Platten für die nächsten Wahlen eingelagert werden, kommen die mit Parolen und Köpfen bedruckten Plakate ins Papierrecycling. Insgesamt seien 72 solcher Großplakate in Greifswald genehmigt worden, teilte Franziska Vopel, Pressesprecherin der Hansestadt Greifswald mit.

Schon am Sonntag hatte der SPD-Politiker Ibrahim Al Najjar, der den Wiedereinzug in die Bürgerschaft geschafft hat, seine gesamten Plakate von den Laternenmasten genommen. „Ich will, dass die Stadt nach der Wahl wieder zur Ruhe kommt“, sagte er. Nach Angaben der Stadtverwaltung müssen die Wahl-Plakate innerhalb von zwei Wochen aus dem Stadtbild verschwinden.

MR