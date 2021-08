Rostock

Die Fußgängerzonen sind voll, doch das bunte Treiben trügt: Der Einzelhandel in MV kämpft noch immer mit den Folgen der Corona-Pandemie. „Es sieht nach vielen Menschen aus, aber wir haben gar keinen Vergleich mehr, was viel ist“, sagt Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nord. Die Umsatzzahlen liegen seinen Angaben zufolge momentan bei 85 bis 90 Prozent der Vor-Corona-Zeit.

Das könne auch der wieder brummende Tourismus nicht aufwiegen. So fehlen der Hansestadt Rostock beispielsweise zahlreiche Anläufe von Kreuzfahrtschiffen, die sonst 800 000 Gäste in die Stadt bringen. „Klar haben wir viele Touristen hier. Und die kaufen natürlich nicht online, sondern gehen in die Geschäfte“, sagt Kay-Uwe Teetz. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass die Außengastronomie mehr Platz bekommen hat. Auch das sorge dafür, dass die Plätze voller aussehen, als sie es in Wahrheit sind.

Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer Handelsverband Nord Rostock Quelle: Marco Ehrhardt

Branche hofft auf Herbst und Winter

Das bestätigt Peter Magdanz, City-Manager in Rostock. „Die vergangenen Wochen stimmen optimistisch, doch von einer Erholung sind wir noch ein ganzes Stück weg.“ Ein weiterer Lockdown würde seiner Meinung nach den Innenstadthändlern das Genick brechen. „Das darf nicht passieren!“ Die Branche hoffe nun auf den Herbst und den Winter. „Die umsatzstarken Zeiten kommen ja erst noch“, sagt Magdanz.

Lesen Sie auch:

Trend zum Online-Shopping

Doch kann der Einzelhandel überhaupt wieder das Niveau früherer Jahre erreichen? Handelsverbandschef Kay-Uwe Teetz glaubt das nicht. Viele Kunden hätten sich an das Bestellen vom heimischen Computer aus gewöhnt. „Die Entwicklung hätte es aber auch ohne Corona gegeben. Sie kommt jetzt nur ein paar Jahre früher“, meint Teetz.

Dies treffe vorrangig auf regelmäßig zu verbrauchende Verbrauchsgüter wie Hundefutter oder Druckerpatronen zu. Um mit der Entwicklung des Onlinehandels Schritt zu halten und ihre Waren in das Blickfeld des Kunden zu rücken, gehen auch immer mehr kleinere lokale Einzelhändler dazu über, ihre Waren ebenfalls online anzubieten.

Beratung als Alleinstellungsmerkmal

„Den Umsatz der Pandemie holt man aber nicht mehr ein“, stellt Kai-Uwe Gude klar. Der Geschäftsmann betreibt in der Hansestadt Stralsund drei Modegeschäfte. „Als gute Einzelhändler haben wir es jedoch selbst in der Hand. Hier können Kunden Waren anfassen und anprobieren. Wir können ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dafür zu werben, liegt an uns. Es ist wichtig, dem Kunden zu zeigen, dass wir die Besten vor Ort sind.“

Ute Voß-Marzok, die je ein Schuhgeschäft in Wismar und Grevesmühlen betreibt, glaubt, dass das Internet manche Dinge nie ersetzen könne. „Beim Schuhkauf gibt es so viel zu beachten, das geht im Internet nicht. Die Größen der Anbieter fallen oft auch so unterschiedlich aus, dass man anprobieren muss“, sagt sie. „Viele Kunden sind dankbar, dass wir wieder da sind.“

Von Wenke Büssow-Krämer