Greifswald

Amalia rutscht etwas nervös auf der glatten Behandlungsliege hin und her. Rund zehn Ärztinnen und Ärzte stehen auf der kinderonkologischen Station der Unimedizin um das Mädchen herum und stellen ihr kurze Fragen. „Wie geht es dir?“, „Hast du Schmerzen?“. Die neunjährige Polin macht einen fröhlichen und aufgeweckten Eindruck, schummelt bei der Angabe ihres Alters ein kleines bisschen und spielt anschließend verlegen an einem Schlüsselanhänger herum. Es gehe ihr gut, sagt sie.

Lediglich die kleine Umhängetasche mit einer Flasche voll transparenter Flüssigkeit deutet darauf hin, dass mit ihrer Gesundheit irgendetwas nicht stimmt. Amalia leidet unter einem Neuroblastom, einer der häufigsten Krebserkrankungen im Kindesalter, mit sehr ungünstigen Heilungschancen. „Für Kinder und Eltern ist das eine schlimme Diagnose“, sagt Professor Holger Lode, geschäftsführender Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsmedizin. „70 bis 80 Prozent der Erkrankungen verlaufen tödlich.“

Immuntherapie bietet neue Möglichkeiten

Amalia und ihre Mutter Iryna allerdings haben Grund zur Freude. „Bei der letzten Kontrolle vor etwa eineinhalb Monaten konnten wir keinen Tumor mehr feststellen“, berichtet der Kinderonkologe Lode. „Die Immuntherapie wird trotzdem noch eine Weile fortgesetzt, um eventuellen Rückfällen vorzubeugen.“ Immuntherapie – das ist die medizinische Entwicklung, auf der die Hoffnungen vieler erkrankter Kinder und ihrer Eltern ruhen. „Vereinfacht gesagt beruht das Verfahren auf der Injektion eines Medikaments, was es dem Immunsystem ermöglicht, den Tumor selbst anzugreifen“, so Lode.

Bei Tumorerkrankungen versagt das körpereigene System in der Regel, weil die Zellen nicht als fremd erkannt werden. Sogenannte Checkpoints stellen sicher, dass der Körper nicht seine eigenen Zellen angreift. Die Immuntherapie löst die Blockade der Fresszellen, indem sie die Checkpoints „ruhigstellt“ und so eine Attacke der Tumorzellen ermöglicht. „Bei Amalia haben wir eine Kombination aus Wirkstoffen eingesetzt“, erklärt Lode. „Der erste Antikörper markiert die Tumorzellen für das Immunsystem. Das Neue ist, zusätzlich einen zweiten Antikörper einzusetzen, der eine weitere Tarnung an der Außenwand der Tumorzellen aufhebt. Das Verfahren ist vielversprechend.“

Auch wenn die vergleichsweise niedrigen Fallzahlen nicht so umfangreiche Studien zulassen, wie bei anderen Erkrankungen, sind die Ergebnisse beeindruckend. Mit Hilfe der Immuntherapie ist es Lode und seinem Team gelungen, die Sterblichkeit der Patienten deutlich zu verringern. „Haben vorher nur 40 Prozent die ersten zwei Jahre überlebt, sind es jetzt 60 Prozent“, sagt er. Die Erfolge haben sich in der medizinischen Fachwelt schnell herumgesprochen. Mehr als 200 Kinder sind bereits in Greifswald behandelt worden, die Universitätsmedizin Greifswald gilt als federführend in der Entwicklung dieser medikamentösen Therapie bei Neuroblastomen in Europa.

Internationale Experten informieren sich in Greifswald

Auch die zehn Ärztinnen und Ärzte, die sich gerade noch mit Amalia unterhalten haben, sind aus der ganzen Welt nach Greifswald gekommen, um sich über die Immuntherapie zu informieren. „Wir planen, dieses Verfahren auch bei uns in Weißrussland einzuführen“, sagt Inna Proleskovskaya vom weißrussischen Zentrum für Onkologie und Hämatologie in Minsk. „Da möchte ich im Vorfeld natürlich alles darüber wissen. Gerade was Erfahrungen und eventuelle Nebenwirkungen angeht.“ Durch die verstärkte Aktivierung des Immunsystems kann es nämlich zu Autoimmunreaktionen kommen, dann werden auch Zellen angegriffen, die eigentlich nicht aussortiert werden sollen. „Das betrifft zum Teil ausgerechnet Nervenzellen“, so Lode. „Da müssen wir dann mit Schmerzmitteln arbeiten.“

Um eine OP und Chemotherapie kommen die meisten Patienten übrigens trotz des Medikaments nicht herum. „Eine Immuntherapie braucht Zeit. Wir behandeln in fünf Zyklen innerhalb von 25 Wochen, erste Erfolge sieht man nach rund drei Monaten“, so Lode. „Meistens ist es beim Neuroblastom aber notwendig, dass man den Tumor schnell kleiner bekommt. Deshalb steht meist noch die konservative Behandlung am Anfang.“

Darüber muss Amalia hoffentlich nie wieder nachdenken, nach dem derzeitigen Behandlungsintervall kann sie nach Hause. „Die Chemotherapie damals war schlimm für Amalia. Sie war immer müde und fühlte sich sehr schlecht“, erinnert sich ihre Mutter Iryna. „Jetzt mit der Immuntherapie geht es besser, sie hatte in der ersten Zeit einen Hautausschlag, aber sonst geht es ihr gut. Und sie kann wieder rausgehen und spielen. Das ist so schön zu sehen.“

Neuroblastom Ein Neuroblastom ist ein bösartiger, solider Tumor, der vor allem an der Niere, an der Wirbelsäule oder im Kopf- und Nackenbereich auftritt (Neuron = Nerv, Blastom = krankhafte Zellwucherung). Da diese Krebserkrankung unreife Zellen des sympathischen Nervensystems befällt, sind fast nur Kinder vor dem Schulalter betroffen. In Deutschland erkranken nach Angaben des Kinderkrebsregisters in Mainz rund 150 Kinder pro Jahr an dieser Krebsart. Die Überlebenschancen der Patienten unterscheiden sich je nach Ort des Tumors und Stadium, eine frühe Erkennung ist dabei entscheidend.

Anne Ziebarth