„Katastrophales Kauferlebnis“: So wirkt sich die Maskenpflicht auf die Läden in MV aus

Rostock

Einen Mundschutz in den Geschäften zu tragen, ist für viele nervig. Oft werden nur schnelle Einkäufe erledigt oder es wird direkt online bestellt. Besonders betroffen sind alle, die keine lebenswichtigen Produkte verkaufen. Zwar haben viele Händler Verständnis für diese Entscheidung, leiden aber unter den Auswirkungen. Hintergrund: Seit dem 27. April ist das Tragen einer Maske unter anderem in den Einkaufsläden Pflicht in MV.

„Das Kauferlebnis ist eine Katastrophe“, meint Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des Handelsverbands Nord in Rostock. Die Menschen gehen zwar noch einkaufen, wollen aber nicht unbedingt „bummeln“, meint er. Da in naher Zukunft keine Aufhebung der Maskenpflicht in Sicht ist, könne man nur hoffen, dass die Leute sich daran gewöhnen, so Teetz.

Verkäufer leiden unter Maskenpflicht

Vor allem leiden aber auch die Verkäufer selbst unter der Maskenpflicht. Denn sie müssen schließlich den ganzen Tag mit der Maske arbeiten. Besonders im Kundengespräch kann dies anstrengend sein. „Wenn man diese entlasten könnte, wäre das schön“, sagt der Geschäftsführer des Handelsverbands.

Ihm zufolge halten sich die Menschen im Laden aber größtenteils an die Regeln. Auch wenn es immer mal Ausnahmen gibt, in denen Kunden sagen: „Brauchen wir nicht“. Die Stimmung im Geschäft könne da schon mal kippen, wenn eine Verkäuferin jemanden auf das Tragen der Maske hinweisen muss.

Umsatzeinbußen bis zu 20 Prozent

Mittlerweile gibt es die Maskenpflicht seit mehr als sieben Wochen. Von einem Normalbetrieb könne man jedoch noch nicht wieder reden. Der Handelsverband Nord in Rostock verzeichnet etwa 75 Prozent der Kundschaft im Vergleich zu vorher. Das sei schon eine Steigerung, wie Teetz mitteilt. „Vorher hatten wir so gut wie gar nichts.“ Im Mai seien nur halb so viele Menschen unterwegs wie im Jahr zuvor.

Dementsprechend sind auch die Umsatzeinbußen. Der Handelsverband rechnet mit Verlusten zwischen 10 und 20 Prozent. Betroffen seien nahezu alle Läden, die keine lebensnotwendigen Produkte verkaufen. Insbesondere der Mode-Beauty-Bereich leide stark darunter, erzählt der Geschäftsführer. Möbel- und Gartenhäuser bilden dagegen die Ausnahme.

Einbruch im Einzelhandel im April Die Verkäufe im Einzelhandel schrumpften im April nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes um 12,8 Prozent im Vergleich zum April des Vorjahres. Im März hatte der Rückgang 2,3 Prozent betragen, wie das Amt am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Während der Lebensmittel-Einzelhandel im April mit einem Umsatzplus von 3,2 Prozent von den vielen Menschen zu Hause im Homeoffice profitierte, sackte der übrige Einzelhandel wegen der behördlich verordneten Schließungen um 28,2 Prozent ab. Der Lebensmittel-Einzelhandel stellte im April 4,7 Prozent mehr Arbeiter ein, der Nicht-Lebensmitteleinzelhandel baute 3,8 Prozent der Arbeitskräfte ab.

Tourismus spielt eine wichtige Rolle

Aber: „Die Maske ist natürlich nicht alles“, sagt Teetz. Vor allem fehlen die Menschen in den Bäderorten. Davon ist auch Rostock stark betroffen, schließlich fallen dort bis zu 200 Schiffe mit Touristen weg. Seitdem die Menschen aus ganz Deutschland wieder nach Mecklenburg-Vorpommern reisen dürfen, machen aber einige Händler endlich wieder mehr Umsatz als zuvor.

Ramona Stelzer verkauft Schmuck und Accessoires in ihrem Laden „Fischleder“ in Wismar. „Die Maskenpflicht ist für beide Seiten anstrengend, man bekommt schlechter Luft und versteht den anderen nicht so gut“, erzählt sie. Von einem Umsatzeinbruch könne sie dagegen nicht berichten. „Die letzten drei bis vier Wochen war hier viel los“, meint die Inhaberin fröhlich. Sie berichtet sogar von mehr Kunden als im vergangenen Jahr. In ihren Laden kommen viele Urlauber, die auch gerne mal im Geschäft verweilen und mit ihr ins Gespräch kommen.

Hier tragen alle Maske

Besonders betroffen sind Läden, die Kleidung für besondere Anlässe verkaufen. „Viele Feiern sind dieses Jahr wegen Corona ausgefallen. Keine Jugendweihe, kein Abiball, das macht sich im Umsatz bemerkbar“, erzählt Martina Adler, Inhaberin des Braut-und Festmodengeschäfts Pompadour am Neuen Markt in Rostock. Daher hat sie sich etwas Besonderes einfallen lassen. Ihre Schaufensterpuppen tragen seit der Wiedereröffnung ebenfalls Mundschutzmasken. Damit macht die Besitzerin darauf aufmerksam, dass dort auch Masken verkauft werden.

„Zu Anfang haben wir 50 bis 60 Stück am Tag davon verkauft“, berichtet Adler. So kommen immerhin ein paar Kunden in den Laden. Auch Lieferschwierigkeiten seien ein Problem. Die Schuhe aus Italien und Kleider aus China können nicht oder nur verzögert geliefert werden. Martina Adler hofft, dass es mehr Lockerungen gibt und wieder mehr Feste gefeiert werden können. Davon lebe ihr Geschäft schließlich.

„Kunden finden sich mit Maske nicht schön“

Ebenso läuft es in den Filialen vom Modehaus Nikolaus in Rostock. Dort herrscht bei weitem kein Normalbetrieb. Das Shopping-Erlebnis bleibt aus. „Die Kunden finden sich mit Maske nicht schön“, erklärt Inhaberin Angelika Nikolaus. Die meisten verhalten sich ihr zufolge aber diszipliniert. Ein Großteil der Kunden trägt eine Maske und hält den Abstand ein. Meist suchen sie aber nur das, was sie brauchen und wollen den Laden schnell wieder verlassen. „Das war vorher anders“, sagt die Geschäftsführerin der sieben Läden in Rostock und Bentwisch.

Dabei hat das Modehaus aktuelle Ware im Angebot. Am Telefon schwärmt Nikolaus von ihren neuen Konzepten. Sie hofft jetzt, dass viele noch Bekleidung für den Urlaub brauchen. Ihre Lager seien voll. „Jetzt müssen die Menschen nur noch kaufen wollen.“ Ihrer Meinung nach verkrafte der Einzelhandel keine zweite Welle.

30 Prozent weniger Umsatz bei Modehaus Jesske

Im Modehaus Jesske sieht dies ähnlich aus. Inhaber Hermann Jesske verzeichnet mit seinen Geschäften in Stralsund und Greifswald momentan etwa 30 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr. Zu Beginn der Wiedereröffnung sah es für ihn noch schlimmer aus. „Die ersten zwei Wochen mit der verkleinerten Ladenfläche waren eine Katastrophe“, erzählt der Besitzer.

Jetzt wo die Urlauber wieder im Land sind, seien auch seine Modeläden wieder besser besucht. Die Kunden hätten „enorm gefehlt“. Dabei fällt auf, dass das Geschäft in Stralsund mehr gelitten hat, da dort die Touristen fehlten, gibt Jesske zu verstehen. Das Tragen einer Maske sei zwar nervig, aber auch seine Kunden hätten dafür Verständnis.

Maskenpflicht hätte eher kommen müssen

Auch viele Urlauber, die gerne in MV einkaufen verstehen, dass es die Maskenpflicht gibt. Uta Ziegenbein (66) zum Beispiel meint sogar, dass eine Empfehlung zur Mund-Nasen-Bedeckung viel eher hätte kommen müssen, damit die Geschäfte wieder öffnen können. „In Vietnam und China ist es schließlich ganz normal. Da tragen auch die Kinder eine Maske“, meint sie. Sie freut sich für die Händler, dass sie endlich wieder Kunden hereinlassen durften. Sie hat kein Problem damit in einen Laden zu gehen.

Uta Ziegenbein (66) aus Nordrhein Westphalen: „Ich finde es super, dass es die Maskenpflicht gibt, damit die Läden endlich wieder aufmachen können. Das hätte viel eher passieren sollen.“ Quelle: Gina Henning

Von Gina Henning