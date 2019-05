Greifswald

Die ersten Hochrechnungen für die SPD bei den Europawahlen sorgen für Katerstimmung bei den Greifswalder Genossen. „Die Hochrechnungen sind katastrophal“, sagte das Greifswalder Bürgerschafts- und Kreistagsmitglied Erik von Malottki. Den ersten Berechnungen zufolge hat die SPD bei den Wahlen für das EU-Parlament ihr Ergebnis von 2014 (27,3 Prozent) nahezu halbiert (2019: 15,5 Prozent). Das Ergebnis zeige, dass die GroKo die SPD ins Verderben geritten habe, sagte Malottki, der als einer der schärfsten Kritiker der Großen Koalition gilt. Er hoffe, dass die Sozialdemokraten auf Kommunalebene ein besseres Ergebnis einfahren und die Greifswalder die gute SPD-Politik vor Ort honorierten. Die SPD hatte in Greifswald viele junge Leute zur Wahl aufgestellt, die sich am Abend in der Szenekneipe „Ravic“ trafen. Angesprochen auf die Stimmung sagte der Student Yannick van der Sand: „Zum Glück läuft hier die Diskokugel.“

MR