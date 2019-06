Greifswald/Anklam

Es war eines der mysteriösesten Verbrechen in jüngster Vergangenheit in Greifswald: Am Abend des 21. März 2015 entkam eine Studentin nur knapp einem brutalen Gewaltverbrechen. Die damals 29-jährige Frau, die an diesem Abend entlang der Bahngleise von Groß Schönwalde nach Klein Schönwalde läuft, wird nahe der Kleingartenanlage „Einigkeit“ hinterrücks überfallen. Der Unbekannte packt die junge Frau, überwältigt und würgt sie, zerrt sie dann zu seinem Wagen, der ein Stück weit entfernt am Wegrand parkt, um sie in den Kofferraum zu sperren. Doch der Frau gelingt es, sich loszureißen und zu fliehen. Jahrelang sucht die Polizei nach dem auf etwa 25 bis 30 Jahre alten Täter, sichert DNA-Proben, befragt etwa 800 Personen und leitet Folgemaßnahmen ein. „Bis heute haben wir leider keinen Tatverdächtigen gefunden“, sagt die Neubrandenburger Polizeisprecherin Nicole Buchfink. Der Fall ging nach intensiven, aber erfolglosen Ermittlungen im vergangenen Jahr an die Staatsanwaltschaft und als ungeklärter „versuchter Totschlag“ in die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) von 2018 für den Kreis Vorpommern-Greifswald ein. Die Staatsanwaltschaft prüft nun den Tatvorwurf und, ob sich neue Ermittlungsansätze ergeben.

Die jüngst veröffentliche Statistik führt für 2018 noch zwei ähnlich gelagerte Straftaten auf – allerdings mit dem Vermerk „aufgeklärt.“ Gegen einen 34-jährigen Mann aus Gützkow wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Er soll am 28. Oktober versucht haben, mit Gas und offenem Feuer eine Explosion in einem Haus herbeizuführen. Vorwurf: versuchter Mord. Dieser Mann sitzt in Untersuchungshaft, ebenso wie auch ein 36-jähriger Pole. Der in Greifswald arbeitende Leiharbeiter war im März vergangenen Jahres mit einem Hammer auf einen Landsmann losgegangen.

Steigender Altersdurchschnitt, weniger Straftaten

Dennoch: Brutale Gewaltverbrechen wie diese bleiben mit drei Fällen in der PKS die absoluten Ausnahmen. Ein Blick in das jüngst veröffentlichte Datenmaterial legt auf den ersten Blick nahe, dass die Vorpommern augenscheinlich immer braver werden. Genau 14 156 Straftaten und damit rund 1000 weniger als im Vorjahr (2017: 15107) registrierten die Behörden 2018 in Vorpommern-Greifswald. Vor allem der Rückgang an Diebstählen und Sachbeschädigungen sorgt für den Positiv-Trend. Die Ursachen führen die Beamten unter anderem auf die Erhöhung des Altersdurchschnittes der Bevölkerung zurück, wie ein Polizeisprecher sagte. Studien belegen, dass vor allem in der Altersgruppe der jüngeren Erwachsenen der Anteil der Straftäter am höchsten ist. Und der Anteil dieser Bevölkerungsgruppe nimmt prozentual im Landkreis stetig ab. Auch generell sinkt die Einwohnerzahl, was den Rückgang der Straftaten zusätzlich erklären könnte.

Trend geht zu Cyberkriminalität

Ein weitererer Grund: „Reisende Eigentumstäter“ konzentrieren sich laut Polizei zunehmend auf Metropolregionen wie Hamburg und Berlin. Im Klartext: Die ländlichen Regionen Vorpommerns gelten für Einbrecher als weniger interessant – offenbar weil hier weniger zu holen ist. Zudem zeichnet sich für die Polizei ein Strukturwandel von der klassischen Kriminalität zur Cyberkriminalität ab – weg vom Handtaschenraub, von Straßenkriminalität und kriminellen Haustürgeschäften hin zum Betrug beim Online-Einkauf oder zu Hackerangriffen auf sensible Kundendaten.

Frauen lassen sich weniger gefallen

Zugenommen haben im Landkreis Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. In Vorpommern-Greifswald stieg die Zahl binnen eines Jahres von 179 auf 212 Fälle – besonders stark im Bereich der sexuellen Belästigung (von 21 auf 39 Fälle), bei der Verbreitung pornografischer Schriften (von 32 auf 45 Fälle) sowie bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung unter Gewaltanwendung beziehungsweise Ausnutzung eines Abhängigkeitsverhältnisses (von 60 auf 83 Fälle). Einer der Gründe für die Zunahme der in diesem Feld registrierten Straftaten sei eine Gesetzesänderung, wonach das Grabschen auf den Po oder an die Brust nicht mehr als „Beleidigung auf sexueller Grundlage“ sondern als „sexuelle Belästigung“ geführt werde, sagte Buchfink. „Frauen lassen sich weniger gefallen und gehen stärker in die Öffentlichkeit. Das Anzeigeverhalten hat sich geändert.“

Greifswald und Usedom bleiben Hochburg für Fahrradklau

Rohheitsdelikte wie Körperverletzung nahmen leicht ab, Raubstraftaten leicht zu. Ebenso stieg die Zahl der Rauschgiftdelikte. Für die Abnahme der Straftaten insgesamt sorgten vor allem die rückläufigen Zahlen bei den Diebstählen. Registrierte die Polizei im Kreis im Jahr 2017 beispielsweise noch 1490 Fahrraddiebstähle, waren es 2018 knapp 200 weniger. Schwerpunkt des Fahrradklaus bleibt neben Greifswald die Insel Usedom, wo die Zahlen entgegen dem Trend sogar stiegen. Erhöht haben sich auch die Schadenssummen, weil es die Täter vor allem auf die teuren E-Bikes abgesehen haben. Denn bei gleichem – oftmals sehr geringem – Aufwand ließen sich mit E-Bikes deutlich höhere Verkaufserlösen erzielen, hieß es von der Polizei. Im vergangenen Jahr wurden auf Usedom 143 E-Bikes gestohlen, ein Jahr zuvor waren es 30. Oftmals seien die Räder nur unzureichend gesichert. „Die Täter brauchen nur Sekunden, um die Schlösser aufzubrechen“, warb Polizeisprecher Jörg-Peter Käding für einen besseren Schutz der Bikes. Die Aufklärungsquote bei den Fahrraddiebstählen liegt laut PKS im Landkreis bei mageren 9,1 Prozent.

Insgesamt stieg die Aufklärungsquote minimal von 55, 2 auf 55,6 Prozent. Die Zahl der Tatverdächtigen nahm ebenso wie die Stadttaten leicht ab und sank von 5885 (2017) auf 5651 (2018). Die Zahl der nichtdeutschen Straftäter sank von 953 auf 904.

Martina Rathke