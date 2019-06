Greifswald/Jarmen

Skulpturen, Malerei oder Keramik: Rund 300 Künstler in Vorpommern haben seit Samstag ihre Ateliers und Werkstätten für Besucher geöffnet. Allein in und um Greifswald können Interessierte an mehr als 30 Orten Künstlern über die Schultern schauen und mit ihnen über die Werke ins Gespräch kommen. „Es ist schön zu zeigen, was man über das Jahr geschaffen hat und die Resonanz der Besucher zu erleben“, freut sich die Malerin Christine Meyer aus Toitz auf die neugierigen Besucher. Sie zeigt als Mitglied des Pommerschen Künstlerbundes ihre Werke in der Greifswalder Feldstraße sowie im Schloss Ludwigsburg.

Die Idee, über das gesamte Pfingstwochenende Ateliers und Werkstätten zu öffnen, stammt aus Südschweden und entwickelte sich in Vorpommern zu einer Erfolgsgeschichte. „Vor 25 Jahren haben wir die Idee nach Vorpommern transferiert. Damals beteiligten sich 35 Künstler in Greifswald“, sagte der Vorsitzende des Tourismusverbandes Vorpommern Martin Schröter. Seit 2013 wählt eine Jury einzelnen Werke für eine Sammelausstellung aus. I

Eröffnet wurde das diesjährige Kunst-Festival in der Peenestadt Jarmen, die mit dem 25. „Kunst: Offen“ und dem 750-jährigen Ortsgeburtstag ein Doppeljubiläum feiert.

In der Jarmener St. Marienkirche können auch die Werke von 28 Künstlern bewundert werden. Mit der Schaufenstergalerie „Kiek an Jarmen“ in der beschaulichen Altstadt hat sich der Ort für Besucher herausgeputzt. „Mit Kunst:offen weitet sich die Perspektive der Stadt in die Ostsee“, sagte der in Jarmen lebende Greifswalder Professor Hans-Robert Metelmann, der die Jarmener Ausstellug mitorganisierte.

In Greifswald öffnet unter anderem das Biek Markt Atelier in Eldena, wo Gertrud Holtz Malerei, Keramik und Schmuck zeigt. Junger Expressionismus von Keke Heldt ist im Atelier Keke in der Bahnhofstraße 44 (ehemalig Polly Faber) zu sehen. Unter dem Motto „frostleiste“ zeigen Frank Tornow und Toralf Glawe in Stilow Siedlung individuelle Holzobjekte. In den Räumen der historischen Wassermühle Hanshagen präsentieren Künster aus dem Ort ihre Werke.

