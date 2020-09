Landkreis Vorpommern-Greifswald: Amt rät zur Impfung gegen Grippe

Greifswald

Das Gesundheitsamt Vorpommern-Greifswald hat zur Schutzimpfung gegen Grippe ermuntert. Aufgrund der Coronapandemie werde sie in dieser Influenzasaison besonders empfohlen. „Alle Bürger können unabhängig von der Kassenzugehörigkeit kostenlos einen Impfstoff verabreicht bekommen, der vor vier Influenzaerregertypen schützt“, erklärte Amtsärztin Dr. Marlies Kühn.

Die Impfung empfehle sich insbesondere für Menschen im Alter von über 60 Jahren, für chronisch kranke Erwachsene und Kinder, für Patienten mit Herz-Kreislauferkrankungen, Lungenerkrankungen, Diabetes mellitus, Immungeschwächte, für Schwangere, Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen, für Mitarbeiter in ambulanten und stationären medizinischen Einrichtungen, Bewohner und Personal von Alten- und Pflegeeinrichtungen, für Mitarbeiter in ambulanten Pflegeeinrichtungen und Personen mit häufigem Kontakt zu großen Menschenmengen.

Im Gesundheitsamt Greifswald, Feldstraße 85 a, wird Dienstag von 14 bis 18 Uhr, Donnerstag von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr (ohne Termin) sowie nach individueller Terminabsprache unter Tel 03834 8760-2401 geimpft.

