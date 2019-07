Greifswald

Notfallpatienten mit massivem Blutverlust werden in Vorpommern besser und schneller versorgt. Seit Mittwoch führt der an der Greifswalder Uni-Medizin stationierte Hubschrauber der DRF Luftrettung „Christoph 47“ als erster in Deutschland Blut- und Plasmakonserven bei seinen Einsätzen mit. Damit gewinne man wichtige Zeit, die über Leben und Tod entscheiden kann. „Blutpräparate, die sehr schwer Verletzte direkt am Einsatzort oder während des Transports im Rettungshubschrauber erhalten, können lebensrettend sein“, sagte der Greifswalder Notarzt Gregor Jenichen.

Der Greifswalder Rettungshubschrauber "Christoph 47" nimmt erstmals Blutkonserven an Bord Quelle: Martina Rathke

Die Blutkonserven werden in einer speziellen Kühlbox transportiert, die bis zu 48 Stunden lang die Temperaturen konstant bei vier Grad Celsius hält und damit gewährleistet, dass das Blut nicht verdirbt. „Das System funktioniert auch dann, wenn wie im Sommer hohe Temperaturen im Innenraum des Rettungshubschraubers herrschen“, sagte Jenichen. Die Crew des Rettungshubschraubers führt bei ihren Einsätzen jeweils drei Konserven mit flüssigem Plasma sowie Blut der Blutgruppe Null mit, die für alle Patienten geeignet seien. Bislang wurden die schwer verletzten Patienten mit massivem Blutverlust am Einsatzort und im Hubschrauber notversorgt. Erst im Krankenhaus wurden die oft lebensentscheidenden Blutkonserven gegeben. Vor allem schwer verletzte Unfallopfer mit großen inneren oder äußeren Blutungen sollen von dem neuen Notfallversorgungssystem profitieren.

In den vergangenen Wochen wurde in einem Projekt der DRF Luftrettung und der Uni-Medizin bei Testflügen der Einfluss von Lager- und Transportbedingungen untersucht. Geprüft wurde unter anderem, ob sich die Qualität der Blut- und Gerinnungsprodukte durch die Vibration im Hubschrauber verändert. Mit dem nun erarbeiteten Verfahren zur sicheren Nutzung von Blutprodukten in der Luftrettung werde die medizinische Notfallversorgung nachhaltig verbessert, zeigte sich Krystian Pracz, Vorstand der DRF Luftrettung überzeugt. Bislang gebe es mit Duisburg nur einen Rettungshubschrauberstandort in Deutschland, wo klassische Blutkonserven zum Einsatzort mitfliegen. Plasmakonserven – wie jetzt in Greifswald – würden dort nicht transportiert. Dre DRF Luftrettung will nach Greifswald nun auch andere Rettungshubschrauber-Standorte für den Transport von Blutkonserven aufrüsten.

Martina Rathke