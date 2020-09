Greifswald/Stralsund

Der 1609 in Greifswald geborene David Mevius wird als Vertreter der Juristischen Fakultät am Greifswalder Rubenowdenkmal geehrt. Er war zumindest bis zu dessen Einweihung 1856 der bedeutendste Rechtsgelehrte in der Geschichte der pommerschen Alma Mater. Mevius entstammte einer Greifswalder Professorenfamilie, schon sein Vater und Großvater lehrten an der Universität. Vor 250 Jahren, am 14. August 1670, ist er gestorben.

David Mevius begann zwar ein Theologiestudium in Greifswald, wechselte dann aber zu Jura und studierte auch in Rostock. 1635 wurde er an der Greifswalder Universität promoviert und bald darauf außerordentlicher und schon ein Jahr später ordentlicher Professor und Syndikus der Universität.

Stralsund ließ sich Mevius einiges kosten

1637 starb mit Bogislaw XIV. der letzte pommersche Herzog aus dem Greifengeschlecht. Ein Jahr später ging der Jurist nach Stralsund. Das war materiell ein echter Aufstieg, zumal die Stadt immer pünktlich zahlte. Stralsund gewährte ihm 2400 Mark sundisch pro Jahr. Auch für die Ausstattung seiner Wohnung im Syndikatshaus sowie den Umzug kam die Stadt auf. Der rastlos tätige Mann war der am höchsten bezahlte Inhaber eines Ratsamtes. Zum Jahreswechsel standen Mevius übrigens (Kerzen-)Talg, ein Zuckerhut, Rosinen und allerlei Gewürze zu. 1641 bekam der Syndikus noch mehr Geld. Die Stadt hätte ihn gern behalten.

Aber Mevius hatte inzwischen das Vertrauen der schwedischen Königin Christina (1626 bis 1689, Königin seit dem Tod ihres Vaters Gustav II. Adolf 1632, dankte 1654 ab) erworben. Für sie war er als Diplomat tätig. Christina ernannte ihn 1652 zum ersten Professor der Juristischen Fakultät in Greifswald. Mevius erhielt das Privileg, sich unbefristet vertreten zu lassen. Davon machte er bis zum Lebensende Gebrauch. Ein Jahr später erreichte der Professor den Gipfel seiner Karriere und verließ Stralsund. 1653 wurde Mevius Vizepräsident des Wismarer Tribunals, dem obersten Gericht für die schwedischen Gebiete im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Stralsund schenkte ihm zum Abschied 300 Reichstaler und ein silbernes Trinkgeschirr.

König erhob Mevius in den Adelsstand

De facto war Mevius Chef des Wismarer Tribunals, denn die schwedischen Präsidenten waren meist anderweitig beschäftigt. König Karl XI. von Schweden erhob den verdienten Rechtsgelehrten 1665 in den schwedischen Adelsstand. Das Meviussche Wappen zeigt Lorbeersträucher, Säulen und eine Schlange mit drei Kronen.

Der Jurist muss ein guter Wissenschaftler und vor allem ein ausgezeichneter Rechtspraktiker mit verständlicher Feder gewesen sein. Nach Einschätzung von Nils Jörn, dem Vorsitzenden der David-Mevius-Gesellschaft, war der Professor ein erfolgreicher Schriftsteller. „Als er 1670 starb, hatte er mit der zehnbändigen kommentierten Urteilsammlung des Tribunals, einem Kommentar zum Lübischen Recht und anderen Werken mehrere europäische Bestseller verfasst.“ Das Tribunal veröffentlichte bis zu Mevius Tod immerhin 3402 Urteile.

Mevius 1642/43 erschienener „Commentarius in Jus Lubecense“ hatte jahrhundertelang europäische Bedeutung. Bis 1744 erschienen mehrere Auflagen. Auf diesen Kommentar zum Lübischen Recht weist das Buch hin, mit dem er am Rubenowdenkmal dargestellt ist.

Gutsherr im Nebenamt

Der Vizepräsident war Gutsherr in einem Gebiet unweit Grimmens. 1653 hatte Königin Christina ihm Güter der ausgestorbenen Familie von Tribsees in Zarrentin, Kirch und Wendisch Baggendorf mit einem Anteil von Gransebieth sowie den Besitz der ebenfalls ausgestorbenen Familie Buggenhagen in Brönkow vermacht. Zeitweise gehörten ihm weitere Güter der Buggenhagens im Amt Loitz.

Laut dem Historiker Dirk Schleinert hatte Mevius nach Güterbesitz gestrebt, der nicht nur ein Statussymbol war, sondern auch vererbt werden konnte. Immerhin 17 Jahre war der Gelehrte im Nebenamt Gutsherr. Mevius starb am 14. August 1670 in Greifswald, nachdem er bei einem Besuch in Brönkow erkrankt war. Der Gelehrte wurde in Wismar bestattet. Sein seiner Bedeutung angemessenes prachtvolles Epitaph wurde nach der Wende auf Initiative der David-Mevius-Gesellschaft restauriert. Erben der vorpommerschen Güter waren die Söhne aus zweiter und dritter Ehe. 1808 verkauften die Nachfahren den letzten Rest des verbliebenen Besitzes.

David Mevius wurde zwei Mal Witwer und war drei Mal verheiratet. Der Ehe mit seiner dritten Frau Maria Putschen entstammen fünf Kinder. Aus den vorhergehenden Verbindungen stammen zwei Töchter und ein Sohn.

Besonderes Lob für Arbeit in Stralsund

In der Predigt anlässlich der Beerdigung des berühmten Mannes in Wismar rühmt Samuel Reimer nicht zuletzt seine Verdienste um die Stadt Stralsund als Syndikus. Er habe dieses Amt mit großer Mühe rühmlich verwaltet und sehr viel Gutes getan, so auch für die Friedensverhandlungen zur Beendigung des Dreißigjährigen Krieges. Seine ebenfalls von Reimer hervorgehobene „Policeyordnung“ für Vorpommern trat allerdings erst 1672, also nach seinem Tod, in Kraft.

Von Eckhard Oberdörfer