Rostock

Es wird ungemütlich in Mecklenburg-Vorpommern. Die Experten und Expertinnen vom Deutschen Wetterdienst haben für Sonntagnachmittag vor Wind- und vereinzelt auch Sturmböen gewarnt. Vor allem die Küstenregionen und Vorpommern sind betroffen.

Ab Nachmittag werden Windböen bis zu 60 km/h aus südwestlicher Richtung erwartet, die sich zum Abend in Sturmböen bis zu 80 km/h entwickeln können. Zum Montag sollen die Winde wieder nachlassen, es können aber gelegentlich noch Windböen auftreten. Die Winde entstehen Aufgrund eines großräumigen Tiefdruckkomplexes, der vom Nordatlantik bis nach Nordeuropa reicht.

Hier gilt die Warnung:

Klicken Sie hier, um die aktuellen Warnungen auf der Seite des DWD zu sehen.

Wie werden Windstärken berechnet ?

Windgeschwindigkeiten werden mit der Beaufort-Skala gemessen. Sie wurde von dem englischen Admiral Francis Beaufort (1774—1857) entwickelt. Die Skala reicht vom leisen Luftzug der Stärke 1 bis zum Sturm der Stärke 9 mit 88 Stundenkilometern, bei dem erste Dachziegel herabfallen. Ein schwerer Sturm (10) mit bis zu 102 Kilometern in der Stunde kann dicke Äste abbrechen. Der orkanartige Sturm (11) reicht bei bis zu 117 Kilometern, um ganze Bäume zu entwurzeln. Bei stärkerem Wind (12) ist ein Orkan erreicht, der schwere Verwüstungen anrichten kann. An Küsten wirbelt er große Wassermassen auf, die in Brechern einen Druck von mehreren Tonnen pro Quadratmeter verursachen können.

Von RND