Greifswald

Was gibt es bei dieser Hitze besseres als ein kühles Eis? „Ein Eis im schattigen Garten“, ist sich Robert Walter sicher. Er ist der leitende Angestellte des Eiscafés in Eldena, welches direkt neben der Klosterruine zu finden ist. Das Herzstück des Eiscafés ist das schattige Grün, in dem man gemütlich sein Eis schlemmen kann.

Nach klassischen Eissorten wie Vanille, Erdbeere oder Schokolade werde noch oft gefragt, doch auch eine besondere Kreation kommt bei den Kunden gut an: der „Boddenmodder“. Das schwarze Eis sorge aufgrund seiner ungewöhnlichen Farbe häufig für Verwunderung. „Boddenmodder“ ist jedoch nur ein mit Aktivkohle eingefärbtes Vanilleeis. Wie viele Kugeln am Tag über die Theke gehen, will der Eisverkäufer nicht verraten. Nur so viel: „Insgesamt haben wir 45 Sorten im Repertoire, 25 verschiedene Sorten liegen davon täglich in der Auslage.“ Von 10 bis 20 Uhr hat die Eisdiele in der Sommersaison geöffnet, bis zu 9 Mitarbeiter erfüllen den Gästen ihre Wünsche.

Die kühle Milchspeise wird nicht vor Ort hergestellt, sondern in einer Eiskonditorei. Diese beliefert auch die Eisdielen des Ryck7. Dort werden frische Zutaten verarbeitet. Seit drei Jahren leitet Robert Walter die Eisdiele nun schon. Ob er sich an Eis schon satt gegessen hat? „Nein“, lacht er. „Ich esse immer Eis, wenn ich Lust darauf habe. Meine Lieblingssorte ist zurzeit weiße Schokolade – Rote Grütze.“

Die Eissorte "Boddenmodder", ein Vanilleeis mit Aktivkohle, ist bei den Gästen des Eiscafés in Eldena sehr beliebt. Quelle: Stefanie Ploch

Die Kunden sind vor allem Greifswalder, die die Eisdiele schon kennen. Während eines Spazierganges oder nach dem Strandbesuch nehmen sich viele noch die Zeit, um dort ein Eis zu essen, erklärt der Eisidelenleiter des wohl ältesten Eiscafés in der Hansestadt. Aber auch Touristen und Schulgruppen, die sich die benachbarte Klosterruine anschauen, erfrischen sich anschließend in der Eisdiele.

Die Studenten Lisa Kraus und Maren Liewe waren zum ersten Mal im Eiscafé Eldena. Für sie gab es Boddenmodder auf die Hand. „Wir sind auf dem Weg zum Strand“, sagen sie. „Das Eis ist sehr lecker und die Bedienung sehr freundlich. Wir kommen bestimmt wieder.“ Ist das Eiscafé in Eldena auch Ihre Lieblingseisdiele? Dann stimmen Sie doch unter: ostsee-zeitung.de/eisdielentest für Ihren Favoriten. Unter allen Teilnehmern verlost die OZ drei Eis-Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro.

Stefanie Ploch