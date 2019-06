Stralsund

lm Herbst 1998 übernahm das Deutsche Meeresmuseum den Alten Tonnenhof des Wasser- und Schifffahrtsamtes Stralsund (WSA) auf dem Kleinen Dänholm im Strelasund, um dort eine weitere Außenstelle mit Besucherverkehr einzurichten. Mancher fragte sich, wozu das Museum (damals gerade bei der Planung des Ozeameums) das 22 000 Quadratmeter große altlastenreiche Gelände mit seinen morbiden Gebäuden eigentlich brauche. Es gab viele Zweifel an Sinn und Zweck dieser Übernahme, mit der jedoch ein wenig bekanntes, aber ernstes Problem des Museums gelöst werden sollte: Im Sammlungsbestand befanden sich unter anderem Boote, Fischerei- und Meeresforschungsgeräte – also wertvolles Kulturgut, das bis dahin in völlig ungeeigneten Außenlagern untergebracht war.

Die einzigartige Sammlung historisch wertvoller vorpommerscher Fischerboote (einige über 100 Jahre alt) hatte der rügenschen Volkskundler Dr. Wolfgang Rudolph zwischen 1950 und 1960 zusammengetragen. Außerdem fehlten dem Museum Lagerräume und Freiflächen. Deshalb wurde das Angebot des WSA angenommen und ein Nutzungsvertrag für den Alten Tonnenhof abgeschlossen – ähnlich wie für die Gebäude am Leuchtturm Darßer Ort mit dem Natureum. Die Übernahme sollte nach Fertigstellung des Neuen Tonnenhofes schrittweise erfolgen. Eine Ausstellung mit Besucherverkehr war anfangs nicht vorgesehen.

Im September 1998 begannen etwa 20 ABM-Kräfte mit der Realisierung der erst kurz vorher erarbeiteten „Konzeption zum Aufbau der Außenstelle auf dem Dänholm“. Nun musste alles plötzlich sehr zügig vorangehen, denn es gab im rechten Moment ein unerwartetes Angebot: eine großzügige EU-Förderung, mit der eine „Kulturelle Attraktion an einem ehemaligen Fischereistandort“ entstehen sollte. Diese Förderung war an die Bedingung geknüpft, eine der Öffentlichkeit zugängliche Exposition einzurichten – das geplante Nautineum (Außenstelle für Fischerei, Meeresforschung, Hydrografie und Seewasserstraßen) wurde als solche akzeptiert. Es sollten also nicht nur Lagerräume für Sammlungsgut und technisches Zubehör, sondern auch Ausstellungen für den Besucherverkehr geschaffen werden. Zwar stand plötzlich eine Menge Geld zur Verfügung, aber für die Realisierung dieser auslaufenden Fördermaßnahme waren sehr kurze Fristen gesetzt.

Das Zeesboot STR 9 in der Booshalle erinnert an die historische Zeesenfischerei, deren Zentrum Stralsund war. Quelle: ROLF REINICKE

Im Winterhalbjahr 1998/99 brachte man zuerst das völlig verwahrloste Gelände in Ordnung, beräumte und gestaltete die weiträumigen Freiflächen. Firmen sanierten die alten Gebäude und installierten sie neu. Arbeitsräume entstanden; Sammlungsgut wurde konserviert und eingelagert. Parallel dazu entstanden die ersten Freiluftausstellungen.

Während die ersten Arbeiten liefen, übernahm das Meeresmuseum das legendäre Unterwasserlabor „Helgoland“ (UWL) für das Nautineum: ein schwergewichtiges Denkmal der deutschen Meeresforschung. Die Überführung des 90 Tonnen schweren und 14 Meter langen Gerätes vom Forschungszentrum Geesthacht zum Dänholm war ebenso spannend wie die lange Zeit ungeklärte Finanzierung des kostspieligen Transportes. Schließlich half die Ostdeutsche Sparkassenstiftung unterstützte auch noch die Außenrestaurierung des UWL.

Mit einem provisorischen Besucherempfang, aber mit einer fertig gestalteten Ausstellung im Freigelände wurde das Nautineum planmäßig am 1. Juni 1999 „mit großem Bahnhof“ eröffnet. In der alten Tonnenhalle präsentierte man vorübergehend die Ausstellung „Vorpommersche Küstenfischerei“, in der nun erstmals großformatiges, bisher in den Magazinen verborgenes Sammlungsgut gezeigt wurde. Gemäß einer neu entwickelten Konzeption für das Nautineum wurden zahlreichen thematischen Tafeln, Erläuterungen zu den Exponaten und einem Informationssystem gestaltet.

Der Neubau des Besucherzentrums war das wichtigste Vorhaben im folgenden Winterhalbjahr. Pünktlich zur Wiedereröffnung der über Winter geschlossenen Einrichtung am 1. Mai 2000 wurde das großzügige, modern gestaltete Gebäude eingeweiht. Hier fand nun alles seinen Platz, was in einer solche Außenstelle nicht fehlen darf: der Besucherempfang mit Kasse, Museumsshop, ein Vortrags- und Sonderausstellungsraum, ein Seminarraum sowie Sanitäreinrichtungen; davor ein großer Parkplatz für Besucher. Außerdem entstanden die neuen Ausstellungen „Die deutsche Hochseefischerei vor 1945“ und „Der deutsche Walfang“. Die Freiluftausstellung erhielt wesentliche Ergänzungen.

Im Juni 2001 wurde die große hölzerne Bootshalle eingeweiht – das 14 m hohe, weithin sichtbare Wahrzeichen des Nautineums. In der originell gestalteten Ausstellung „Vorpommersche Küstenfischerei“ fanden neben den historisch wertvollen Booten der einheimischen Küstenfischer zahlreiche andere großformatige Fischereigeräte wie Eisschlitten, Bootswinden, Netzkarren oder Bügelreusen ihren Platz. Und natürlich das Museums-Zeesboot STR 9, der originalgetreue Nachbau eines Zeesbootes von 1870, dessen Silhouette die äußere Form der Bootshalle bestimmt – mit aufgezogenen Segeln und ausgerüstet wie ein zum Fang auslaufendes Boot um 1870 – ein einzigartiges Denkmal der historischen vorpommerschen Zeesenfischerei, die einst ihr Zentrum in Stralsund hatte. Für diese Ausstellung gibt es nichts Vergleichbares.

In der nun frei gewordenen alten Tonnenhalle wurde die umfangreiche Schausammlung „Deutsche Meeresforschungstechnik" eingerichtet. Hier stehen sehr verschiedenartige Geräte, die einen nachhaltigen Eindruck vom technischen Aufwand vermitteln, mit der Meeresforschung betrieben wurde und wird.

Die Außenstelle besitzt besonderes Flair, nicht nur dank des faszinierendes Blick über den Strelasund auf die Stralsunder Altstadt, auf Rügen- und Ziegelgrabenbrücke und die gewaltige Schiffbauhalle der Werft. Das weitläufige Areal mit seinem parkartigen Baumbestand auf den alten Wallanlagen lädt ein zum Verweilen.

Die Bootshalle im NAUTINEUM Dänholm - hier wird die Ausstellung "Vorpommersche Küstenfischerei" präsentiert. Quelle: ROLF REINICKE

Rolf Reinicke