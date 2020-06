Neue Technologie für Greifswalds Straßenbäume: Säcke spenden Wasser

Greifswald

Straßenbäume haben es nicht leicht. Zunehmende Flächenversiegelung oder Autoabgase gehören generell zum „Alltag“ eines typischen Stadtbaums, in den vergangenen beiden Dürrejahren kommt allerdings noch unvorhersehbarer Trockenstress dazu. Um den Bäumen etwas Linderung zu verschaffen, ist Guido Wegner vom Bauhof regelmäßig mit dem Gießwagen in der Hansestadt unterwegs und verteilt rund 5000 Liter Wasser am Tag.

In den Genuss der Unterstützung kommen aber nicht alle Bäume, sondern nur die unter zehnjährigen, die noch nicht so tiefe Wurzeln ausgebildet haben. Für besonders empfindliche Jungbäume hat das Grünflächenamt jetzt etwas Neues angeschafft.

Säcke geben das Wasser tropfenweise an die Bäume ab

Guido Wegner deutet auf einen dunkelgrünen Sack am Fuße einer kleinen Hainbuche. „Das sind die sogenannten Treegator“, erklärt er. „Diese Säcke fassen rund 60 Liter Wasser und geben sie dann Schritt für Schritt durch eine Naht an den Boden ab.“

Der Baum trinkt also in kleinen Schlucken, sozusagen. „Das Problem beim Gießen von Straßenbäumen ist, dass das Wasser meist sehr schnell abläuft“, beschreibt Abteilungsleiter Jan Bruhnke, verantwortlich für Verkehrs- und Grünanlagen beim Tiefbau und Grünflächenamt Greifswald. „Entweder der Boden ist zu trocken, um das Wasser so schnell aufzunehmen, oder das Wasser läuft zu tiefer gelegenen Stellen.“

Zunächst kommen hundert Jungbäume in der Stadt in den Genuss der rund 16 Euro teuren „Treegator“-Säcke, es soll aber nachbestellt werden. „In Berlin setzt man seit längerer Zeit auf die Treegator-Säcke und hat offensichtlich gute Erfahrungen damit gemacht“, so Bruhnke. „Die Säcke sind auch miteinander koppelbar, so dass auch mehr als 60 Liter eingefüllt werden können.“ Das Wasser wird dabei in eine Öffnung der doppelkammrigen Säcke gegossen.

So sieht der gefüllte Sack aus. Quelle: Anne Ziebarth

Trockenstress bereits im Frühjahr

Doch für die rund 18 000 Straßenbäume ist die Bewässerung oft nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“. „Eine ausgewachsene Pappel kann schon so an die 200-300 Liter am Tag verbrauchen“, sagt Bruhnke. „Das können wir mit unserer Bewässerung nicht leisten.“

Wird der Sommer 2020 ähnlich trocken wie die vergangenen beiden Jahre, kommen auch die Stadtbäume an ihre Grenzen. Der Grundwasserspiegel sei nach Angaben Bruhnkes gesunken, Niederschlagsdefizite seien nicht ausgeglichen, kein Schnee im Winter und ein viel zu trockenes Frühjahr taten ihr Übriges. „Wir gießen die Jungbäume bereits seit April“, bestätigt Pressesprecherin Andrea Reimann. „Das ist früher als in einem normalen Jahr, da beginnt die Saison eher im Mai. Bislang wurden schon 30 Kubikmeter Wasser verbraucht.“

Problematisch seien vor allem Standorte an Neubaugebieten, bei denen die Bodenbeschaffenheit nicht unbedingt für Nachpflanzungen geeignet sei. „Problematisch sind auch die Pflanzungen am Landesmuseum über der Tiefgarage“, ergänzt Stephan Seefeldt, der als Baumpfleger genau über die Sorgen und Nöte der Greifswalder Stadtbäume Bescheid weiß. „Auch am Paepkeplatz sieht es nicht wirklich gut aus.“

Jeder kann Stadtbäumen mit der Gießkanne helfen

Unterstützung für das Stadtgrün könne aber auch jeder Greifswalder oder jede Greifswalderin geben. „Mich hat vor Kurzem eine Anfrage erreicht, ob es erlaubt sei, die Straßenbäume zu gießen“, erzählt Andrea Reimann. „Ja, das ist es. Und es ist sogar wünschenswert!“ Also, warum nicht mal dem Straßenbaum eine Extra-Kanne spendieren? Es müssen ja keine 300 Liter sein, beschreibt Bruhnke. „Jede Unterstützung hilft dem Baum.“

Und noch etwas ist dem Abteilungsleiter wichtig: „Wenn Fahrräder an den Bäumen angeschlossen sind, kommen wir nicht an die Bewässerungssäcke“, sagt er. „Und durch das Anschließen können auch kleine Wunden entstehen, die zu Infektionen des Baumes führen können.“

Von Anne Ziebarth